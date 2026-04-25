Flere end hver ottende ejendomsvurdering giver anledning til indsigelser

De nye ejendomsvurderinger møder kritik fra ejere og rådgivere, der finder fejl i over halvdelen af de gennemgåede sager. Vurderingsstyrelsen modtager mange indsigelser, men fastholder, at processen er grundig og kvalitetssikret.

Over hver ottende ejendomsejer eller deres rådgiver har allerede udtrykt bekymring over de nye ejendomsvurderinger, viser et svar fra Vurderingsstyrelsen til DR Nyheder. Af de første cirka 1.300 vurderinger fra 2021 er der indgivet 167 indsigelser, selvom styrelsen endnu ikke har modtaget formelle klager.

Advokathuset Kirk Larsen & Ascanius, der rådgiver større ejendomsejere, finder potentielle fejl i over halvdelen af de gennemgåede sager. De har gennemgået knap 200 sager og registreret indsigelser i over 50 procent af dem. I øjeblikket udsender skattevæsnet de længe ventede ejendomsvurderinger, som danner grundlag for skatteberegningen for lejere, andelshavere og andre ejere af erhvervsejendomme. Vurderingsstyrelsens direktør, Anne-Sofie Jensen, annoncerede allerede i januar, at de endelige vurderinger efter mere end ti års ventetid var på vej.

Processen starter med en deklarationsmeddelelse, som giver ejerne fire uger til at påpege fejl i vurderingsgrundlaget – eksempelvis boligens størrelse eller anvendelse. For at Vurderingsstyrelsen vil tage sagen op, skal fejlene kunne ændre vurderingen med mere end fem procent inden for denne periode. Senere indsigelser kræver fejl, der ændrer vurderingen med over 20 procent, ellers afvises klagen. Den endelige vurdering forventes senest seks uger efter deklarationsperiodens udløb, hvorefter der er tre måneder til at klage.

Det er vigtigt at tjekke sin bolig, da skattevæsnet ikke automatisk tager alle relevante oplysninger med i vurderingen. Trods forventningerne er der kun blevet færdiggjort 740 endelige vurderinger ud af omkring 500.000 for erhverv og øvrige ejendomme. I modsætning til de foreløbige vurderinger, som stadig bruges til beskatning, er de endelige vurderinger 'manuelt sagsbehandlet og kvalitetssikret' ifølge Anne-Sofie Jensen.

Peter Lorentzen fra Kirk Larsen & Ascanius mener dog, at de tidlige reaktioner indikerer en problematisk proces, der kan tage lang tid. Han påpeger, at manuel behandling af alle indsigelser vil være udfordrende, medmindre de udsendes samlet, hvilket også kan skabe problemer. Han formoder, at de første udsendte vurderinger ikke er de mest komplicerede, og at processen vil blive mere tidskrævende jo sværere sagerne bliver.

Mange af indsigelserne handler om beregningen af jordværdien, især for ejendomme med tæt-lav bebyggelse som rækkehuse, hvor den nuværende vurderingsmodel er vanskelig at anvende. Kritikken handler ikke kun om enkelte fejl, men om den generelle kvalitet af vurderingerne, som Peter Lorentzen mener er indbygget i den politisk vedtagne vurderingsmodel. Han tilføjer, at mange ejendomsejere er grundlæggende uenige i modellen og vil klage uanset hvad.

Derudover er der en forskel mellem erhvervsejendomme og private boliger: Ejere af erhvervsejendomme kan allerede inden vurderingen se det forventede beløb og dermed gøre indsigelse tidligt, mens boligejere først modtager vurderingen senere. Vurderingsstyrelsen er nu også i gang med at udsende de endelige 2022-vurderinger for private boliger, sommerhuse og lejligheder, hvoraf cirka 800.000 mangler





