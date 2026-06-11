Flere dropper den traditionelle handletur og handler online

Flere og flere dropper den traditionelle handletur og bestiller i stedet deres dagligvarer på nettet. Det oplever de især i Bilka i Herning. Det er blevet lettere og mere populært at handle online. Både når det kommer til tøj, elektronik og kosmetik. Men noget, der hitter i stor stil, er at klare dagligvareindkøbene med få klik og få dem læsset ind i bagagerummet.

Flere og flere dropper den traditionelle handletur og bestiller i stedet deres dagligvarer på nettet. Det oplever de især i Bilka i Herning . Det skal være nemt.

Sådan lyder det fra kunderne, som kom forbi Bilka-ToGo i Herning for at hente deres varer. Det er blevet lettere og mere populært at handle online. Både når det kommer til tøj, elektronik og kosmetik. Men noget, der hitter i stor stil, er at klare dagligvareindkøbene med få klik og få dem læsset ind i bagagerummet.

Det viser en undersøgelse fra Dansk Erhverv, der er udarbejdet i 2025. Bilka i Herning oplever også, at deres onlineydelse, mere specifikt deres BilkaToGo-koncept, er blevet mere populær. De har siden 2019 oplevet en tredobling i antallet af kunder, som benytter deres BilkaToGo Drive-in mulighed.

- Det er primært vores børnefamilier, det har været henvendt til i starten, men vi ser også en stor efterspørgsel fra alle mulige andre grupper nu, fortæller Benita Steen, der er varehuschef i Bilka i Herning. E-handelsanalysen fra Dansk Erhverv viser, at der siden 2019 næsten er sket en fordobling af folk, der svarer, at de har handlet deres dagligvarer over nettet den seneste uge.

Den viser også, at børnefamilier er den befolkningsgruppe, som er mest tilbøjelig til at købe dagligvarer online. Online handlemuligheden Nemlig.com oplever også en stigning i antallet af kunder på deres hjemmeside. Siden 2021/2022 er virksomhedens nettoomsætning steget med 344 millioner kroner. Det svarer til en stigning på cirka 13,9 procent.

- Det er meget nemmere at handle online. Man kan sætte sig i sofaen og få det klaret på 20 minutter, og så er det leveret dagen efter, lyder det fra Nemlig.com's kommunikationsdirektør, Cathrina Dybdahl. Men den almindelige fysiske handel er stadig ikke helt død, viser handelsanalysen. To ud af tre af danskerne har brug for at mærke eller se varen fysisk, før de køber den.

Samtidig har omkring halvdelen svaret, at de gerne vil have varen hjem med det samme. De er altså ikke så tilbøjelige til at benytte sig af Nemlik.com, BilkaToGo eller lignende tilbud. Efterspørgslen og potentialet har BilkaToGo i Herning i den grad også set. Derfor har de nu besluttet at udbygge deres Drive-in område, hvor kunderne kan afhente deres bestilte og færdigpakkede dagligvarer.

Og selvom Bilka ikke er den billigste dagligvarebutik på markedet, og ToGo-konceptet tilføjer et gebyr på knap 40 kroner, så er deres antal af kunder stigende. - Nogle gange på de store dage må vi simpelthen sige nej til kunderne, fordi der simpelthen ikke er fysisk plads til at opbevare deres varer, fortæller Benita Steen.

At kunderne er så glade for den alternative handleform undrer ikke Susanne Pedersen, som til dagligt forsker i forbrugeradfærd: - Det er vel fordi, man som forbruger kan spare tid, og det jo også bekvemt, fordi man ikke behøver at tage ind i en butik og bruge tid på at finde varen og betale for dem og pakke dem. Jeg tænker, i en travl hverdag kan det i hvert fald være attraktivt for nogle forbrugere.

Det er også den historie, man hører, når man spørger Bilkas ToGo-kunder, hvorfor de handler på nettet. - Jeg synes, det er nemt. Det er især nemt, når man har børn, og det skal gå lidt stærkt en gang imellem. Så er det rart lige at få det hele på plads på den her måde, lyder det fra Heidi Nørregaard.

En, der benytter handleformen som sin primære indkøbsform, er Helle Sofie Nielsen. Hun laver en bestilling hos BilkaToGo en gang om ugen. - Jeg synes, det er nemt at gøre det på nettet og så få det leveret. For at holde budgettet nede, så er det også nemmere at gøre på den her måde, fortæller hun





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