Flere discountkæder sænker priser på basis- og fødevarer for atäsi baku kampen om kunderne

Ugens tilbud, spot-tilbud, torsdags-deal og særlige weekend-tilbud har igennem flere år været helt almindelige salgskneb i danske supermarkeder. Fremover vil forbrugerne dog få færre slagtilbud i discountkæderne, fordi kæderne i stedet har indført det, de kalder faste, lave priser.

Det er en strategi, der kommer efter lang tids debat om stigende fødevarepriser. Selvom faste, lave priser umiddelbart vil udløse et kæmpe ja tak fra de fleste, skal du se dig godt for, hvis du vil være sikker på at handle billigst muligt, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk. Men den nye prisstrategi hos flere kæder kan give forbrugerne tryghed i en tid, hvor vi skal forholde os til mange ting, når vi fylder indkøbskurven, siger en ekspert.

De seneste uger har danske discountkæder indledt en intens kamp om kunderne ved at sænke prisen på flere basis- og fødevarer. Første hug satte Lidl ind, da supermarkedskæden 3. maj sænkede prisen på 200 varer i det, som kæden kaldte et opgør med stigende fødevarepriser. Reaktionen kom prompte fra Salling Group, som satte prisen ned på en række varer i Netto.

Siden har også Coop 365-kæden sat prisen ned på flere varer, mens flere andre kæder som Rema1000 og Meny ifølge forbrugerpriser.dk har fulgt efter. På tværs af supermarkedskæderne er det varer som havregryn, smør, rugbrød, toiletpapir og hakket oksekød, der har fået et prisnøk ned ad. Lidl forklarer nedgangen i priser med, at kæden ønsker at gøre det mere trygt for forbrugerne, når de skal på indkøb.

Hos Forbrugerrådet Tænk er man tilfredse med, at prisen på en række varer er sat ned. Men råder til, at alle forbrugere fortsat er opmærksomme i supermarkederne. Organisationen vil følge prisudviklingen nøje for at se, om priserne går opad igen, hvis konflikten i Mellemøsten kommer til at sætte yderligere præg på energipriser og andet





