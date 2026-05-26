Flere danskere gør det uden at tænke over det: Derfor bør du aldrig hænge et viskestykke foran ovnen

Den hvide T-shirt, skjorten eller toppen, som sidste år så helt frisk ud, har pludselig fået gullige mærker eller et trist gråligt skær. Særligt omkring kraver og under armene kan misfarvningerne være næsten umulige at ignorere. Mange ender derfor med at købe dyre rengøringsmidler eller helt opgive tøjet. Ifølge Nigel Bearman, der står bag rengøringsfirmaet Daily Poppins, kan aspirin være overraskende effektivt mod misfarvet hvidt tøj.

Særligt omkring kraver og under armene kan misfarvningerne være næsten umulige at ignorere. Mange ender derfor med at købe dyre rengøringsmidler eller helt opgive tøjet. Ifølge Nigel Bearman, der står bag rengøringsfirmaet Daily Poppins, kan aspirin være overraskende effektivt mod misfarvet hvidt tøj. Aspirin indeholder nemlig salicylsyre, som kan hjælpe med at opløse proteinbaserede pletter fra blandt andet sved og kropsolier.

"Det er et trick, som professionelle vaskerier har brugt stille og roligt i årevis for at få den sprøde, lyse finish uden at bruge skrappe, tekstilsvækkende blegemidler. " siger han. Eksperten anbefaler at knuse fem aspirintabletter og opløse dem i varmt vand, hvorefter det misfarvede tøj lægges i blød i flere timer før vask. Ved særligt genstridige pletter kan man også lave en tyk pasta af aspirin og vand og gnide den direkte på området.

En pakke aspirin koster kun få kroner, hvilket gør metoden langt billigere end mange specialprodukter til hvidt tøj. Samtidig fremhæver eksperten, at metoden er mere skånsom mod stoffet end kraftige blegemidler, som over tid kan slide på tøjet. For mange kan det derfor være en nem og billig måde at give gamle hvide T-shirts, skjorter og sokker nyt liv.





