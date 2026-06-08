Socialdemokratiet ønsker flere bydele involveret i rotationsordningen for Distortion. Samtidig frygter humanitære organisationer konsekvenserne af Israels nye grænselukninger for Gaza-børn. Der er også nyheder dansk kultur, natur, politik og sport.

Siden 2022 har to bydele skiftet om at lægge asfalt til gadefesten Distortion , hvor hver bydel har afholdt festen hvert andet år. Men nu ønsker Socialdemokrati et på København s Rådhus, at flere bydele skal indgå i denne rotationsordning.

Gruppeformand Niels E. Bjerrum forklarer, at idéen er at dele både glæder og byrderne. Der er altid mange, der klager over ulejlighederne, mens en anden stor gruppe stort set elsker festen. Hvis flere bydele deltog, ville begivenheden forekomme sjældnere i hver enkelt bydel, hvilket kunne tilgodese begge parter. På et helt andet område, i Mellemøsten, frygter Red Barnets regionale direktør Ahmad Alhendawi, at Israel med ny politisk beslutning om at lukke grænseovergange til Gaza igen 'politiserer nødhjælp'.

Ifølge ham er børn i Gaza helt afhængige af disse krydsninger for at få mad, rent vand, medicin og andet nødvendigt til at drive hospitaler og vandforsyninger. Den nye sikkerhedsforanstaltning, indført som reaktion på iranske angreb, trækker alvorlige konsekvenser efter sig, ifølge humanitære organisationer. I Danmark er der samtidig begivenheder på flere fronter. Torsdag den 11. juni skal dronningen uddele 'Prins Henrik Prisen' på Fredensborg Slot.

I Vestjylland er der tillid til, at privatpersoner nu kan få tilladelse til at skyde problemulve i et stort område ved Oksbøl, under visse betingelser som at have jagttegn og være lodsejer. Styrelsen har tidligere givet et enkelt afslag og behandler yderligere ansøgninger.

Desuden er der spændende naturbegivenheder: en hvidhaj, der kan blive over seksmeter lang, er observerbaret i Middelhavet, men ifølge dykker Derk Remmer, der var med til atoptage den, er det statistisk langt sjældnere at se sådan et ikonisk dyr end at vinde lottojackpotten. Politisk kiggerSocialdemokratiet på Københavns Rådhus på en udvidelse af rotationsmodellen for Distortion. idéen er at få flere bydele involveret for at sprede både trykket og glæden.

Ifølge Niels E. Bjerrum vil det skabe en mere fair fordeling og mindske konflikter mellem dem, der elsker festen, og dem, der føler sig generet af den. I meningsmålinger og debat har partier på den røde blok især S kritiseret LA for at have 'tabet' en politisk slagsmål om udlændingepolitikken til yderste venstrefløj, efter der er opstået tvivl om en arbejdsgruppe om statsborgerskabsansøgere.

Også i udlandet er der sørgelige nyheder: efter et kraftigt jordskælv i Filippinerne er dødstallet steget til mindst 32, med over 200 sårede og flere savnet. Det er det kraftigste jordskælv i landet i år, og myndigheder advarer om efterskælv og opfordrer folk til at vente med at vende tilbage til beskadigede bygninger. Tæt på hjemmet derimod, en brand i et affaldsoplag hos en skrothandler på Gladsaxe Ringvej i Søborg, har fået beredskaber til at handle.

Branden var omfattende i starten, men kunne inddæmmes, så røgen ikke længere er farlig for omkringliggende. Politi opfordrer personer vest for branden til at lukke vinduer og døre, hvis de mærker røgen. Økonomisk set forudser Danmarks Nationalbank, at inflationen kan holdes nede omkring to procent i år, hvilket er en positiv udsigt for økonomien. Endelig viser en ny undersøgelse, at næsten hver anden 9-14-årig har været så nervøs for at fremlægge i skolen, at det har været ubehageligt flere gange.

En psykolog giver derfor forældre tre råd til at hjælpe deres børn med at håndtere denne angst. I sportsverden er der chok og bekymring blandt danske fodboldfans, efter Christian Eriksen faldt om under venskabskampen mod Ukraine i søndags. Kampen blev afbrudt, og Eriksen blev kørt til Odense Universitetshospital. Ifølge DBU er han ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt





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