Flemming Østergaard: Det vil være en stor fejl at flytte håndboldmesterskaberne til København

Flemming Østergaard mener, at det vil være en stor fejl at flytte håndboldmesterskaberne til København. Han skriver på Facebook, at Herning og Jyske Bank Boxen har bevist, at man kan skabe en imponerende håndbold.

Østergaard mener, at København ikke er en håndboldby på samme måde som Herning, hvor håndbolden er dybt forankret i foreningslivet og lokalsamfundene. Han konstaterer også, at sagen handler om mere end håndbold, og at det er vigtigt at udvikle store begivenheder i hele Danmark, ikke kun i hovedstaden. Østergaard er bekymret for, at hvis DanskHåndbold vælger at flytte slutrunderne fra Herning til København, vil det være et tegn på, at man har 'fået harpiks i øjnene'.

Han mener også, at det ville være en utaknemmelighed over for det kæmpearbejde, den erfaring og de traditioner, som Herning har opbygget omkring dansk håndbold. Overvejelserne har også fået Herning Kommunes borgmester, Dorte West, på banen. Hun mener, at det skulle være omvendt, så Herning var førsteprioritet, og at man indenfor håndbold har haft Boxen som hjemmebane for landsholdet, og at man vil gerne være med til at udvikle det videre





