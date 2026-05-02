Flåtsæsonen er her – og den varer længere end du tror

Flåter er aktive hele året, og klimaforandringer øger risikoen for flåtbårne sygdomme hos kæledyr. Lær at forebygge og genkende symptomer.

Flåter er ikke længere blot et sommerproblem, men udgør en risiko for kæledyr stort set hele året rundt. Selvom de traditionelt er mest aktive fra forår til efterår, med en særlig høj koncentration i maj-juni og august-september, kan milde vintre og efterår føre til aktivitet næsten hele året.

Klimaforandringer, stigende temperaturer og en voksende bestand af værtsdyr, som f.eks. rådyr, har skabt ideelle betingelser for flåter i Danmark, hvilket resulterer i en stigende forekomst af flåtbårne sygdomme. Agria Dyreforsikring oplever en tydelig stigning i både antallet af flåter og deres geografiske udbredelse, hvilket øger risikoen for sygdom hos hunde. Det er derfor afgørende at være ekstra opmærksom på sine kæledyr, især i perioder med mildt vejr. Flåtbid kan overføre alvorlige sygdomme som borreliose, anaplasmose og TBE (Tick-Borne Encephalitis).

Problemet er, at mange hunde ikke viser tydelige symptomer på disse sygdomme, hvilket gør tidlig opdagelse vanskelig. Typiske symptomer hos hunde kan omfatte feber, muskel- og ledsmerter, manglende appetit, træthed og lammelse i ansigtet, eller en usikker gang. Katte er generelt mindre modtagelige end hunde og mennesker, men kan stadig blive smittet og udvikle irriteret hud eller sløvhed. Da mange hunde kan være smittet uden at udvise åbenlyse tegn, er det vigtigt at være proaktiv og opmærksom på potentielle symptomer.

Behandlingen af borreliose og anaplasmose involverer typisk antibiotika, mens TBE er en virussygdom, hvor behandlingen primært fokuserer på symptomlindring. Det er vigtigt at bemærke, at borrelia typisk først overføres efter 24-48 timer, mens andre sygdomme kan overføres hurtigere, i nogle tilfælde næsten øjeblikkeligt. Derfor er hurtig fjernelse af flåten afgørende for at minimere risikoen for smitte. Forebyggelse er nøglen til at beskytte sine kæledyr mod flåtbårne sygdomme.

Det bør være en fast rutine, ligesom foder og motion. Regelmæssig kontrol af kæledyrets pels efter ophold i naturen er essentiel. Flåter kan også bide mennesker, så det er vigtigt at tjekke hud og tøj efter udendørs aktiviteter. Agria Dyreforsikring understreger, at flåter er en fælles udfordring for både dyr og mennesker, og at det kræver en seriøs tilgang, selv uden for højsæsonen.

Selvom borreliose og anaplasmose ofte kan behandles effektivt med antibiotika, og de fleste dyr bliver helt raske, er der altid en risiko for reinfektion. Det er også vigtigt at huske, at mange dyr kan være smittet uden at vise nogen symptomer, hvilket understreger behovet for forebyggende foranstaltninger og regelmæssig kontrol. En hurtig opdagelse og fjernelse af flåten er afgørende for at reducere risikoen for smitte, og det er en indsats, der gavner både kæledyr og mennesker





