Flådeminister træder tilbage i USA – samtidig debat om benådning af Maxwell og Teslas regnskab

USA's flådeminister har meddelt sin afgang, samtidig med at der er debat om en mulig benådning af Ghislaine Maxwell. Tesla har offentliggjort et positivt kvartalsregnskab, og EU præsenterer en energihjælpepakke, der skuffer grønne organisationer. Derudover er der politiske udviklinger i Grønland og Estland.

USA 's flådeminister John C. Phelan har meddelt sin afgang fra posten. Phelan, der blev udpeget i marts sidste år, træder ud uden en umiddelbart offentliggjort årsag.

Forsvarsministeriet har takket ham for hans tjeneste. Denne afgang sker samtidig med en intern debat i USA's tilsynsudvalg om en mulig benådning af Ghislaine Maxwell, en medskyldig i Jeffrey Epsteins sexmisbrugssager. Nogle medlemmer af udvalget overvejer at tilbyde Maxwell benådning i bytte for hendes samarbejde, men der er stærk modstand fra Demokraterne, der ser det som respektløst over for ofrene. Robert Garcia, den ledende demokrat i udvalget, understreger, at ingen af de demokratiske medlemmer støtter en benådning.

Parallelt hermed har Tesla offentliggjort sit kvartalsregnskab, der viser en stigning i leverancerne af biler til 358.000 enheder, en vækst på seks procent. Dette kommer efter et første kvartal sidste år, hvor selskabet blev påvirket af Elon Musks politiske engagement og støtte til Donald Trump. Aktien stiger 3,5 procent på det amerikanske eftermarked som reaktion på de positive resultater.

På europæisk plan har EU-kommissær Dan Jørgensen præsenteret en ny hjælpepakke til at imødegå energikrisen, der er opstået som følge af krigen i Mellemøsten. Pakken skuffer dog mange, da den i stedet for at fokusere på grøn omstilling tillader statsstøtte til virksomheder, der er afhængige af fossile brændstoffer. Dette afviger fra den oprindelige intention om en grøn krisepakke.

Desuden er der politiske bevægelser i Grønland, hvor Inatsisartut, det grønlandske parlament, er blevet enige om at forbyde bidrag fra danske og færøske partier til grønlandske partier, en udvidelse af et eksisterende forbud mod udenlandsk støtte. I Estland opfordrer politikere til at fastholde fokus på Nato-alliancen frem for at forsøge at distancere sig fra Donald Trump. Derudover diskuteres udfordringerne ved reguleringen af AI-chatbotter, og en jæger har fået opbakning fra Danmarks Jægerforbund efter at have affyret varselsskud.

Endelig ønsker Dansk Folkeparti at ændre loven, så 15-årige kan idømmes livstid i drabssager. Situationen i Hormuzstrædet og stigende oliepriser kan også føre til dyrere fødevarer i Danmark





