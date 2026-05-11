Fjernstregeprojektet holdte uden problemer svendeprøven, og nu venter en ny udfordring

Det store fjernstregeprojekt Femern-projektet, der kun er treuger væk fra en endelig completion, har nået en vigtig milepæl med succesfuld svendeprøve. Med byggetslade af en 217 meter lang kappe, blev det helt nedstengede og sænket i havet. Til gengæld venter der en ny udfordring, da man i de kommende uger skal forberede den ‘fifth element’,

Det har krævet årevis af forberedelse at blive klar til sidste uges svendeprøve for Femern-projektet, da en 217 meter lang byggeklods blev sænket ned på havbunden.

Der er store ubesvarede spørgsmål om økonomien i Europas største anlægsprojekt, der efter langt optræk har rundet stor milepæl. I en ikke så fjern fremtid venter desuden en ny udfordring, vi kan kalde det femte element. Torsdag i sidste uge gennemførte Femern-projektet sin ‘målenlanding’, da det første af 89 kæmpemæssige tunnelelementer blev sænket ned på havbunden i korrekt position, hvor det skal ligge i minimum 120 år.

Vores teknologi, vores udstyr og vores entreprenører har bestået en afgørende eksamen og gjort noget, som ingen har gjort før. Det er en meget stor dag for projektet, for Danmark og Tyskland og Europa. EU’s transportkommisær Apostolos Tzitzikostas lover fortsat økonomisk opbakning til projektet, der indtil videre har modtaget 10 mia. kroner fra EU





