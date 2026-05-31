SF-formand Pia Olsen Dyhr deltager for fjerde dag i træk i forhandlinger på Marienborg. Hendes part_favorer De Radikale og Moderaterne er også til stede, mens Alternativet og Enhedslisten lader krav og forskelle mellem potentielle samarbejdspartnere blive synlige. Selvom de fire ventede regeringspartier har 82 mandater, er der behov for støtte fra mindst et andet parti for at nå de nødvendige 90 mandater, hvilket udgør en politisk udfordring.

SF's formand Pia Olsen Dyhr ankom søndag eftermiddag til Marienborg for fjerde dag i træk for at deltage i regeringsforhandlinger sammen med De Radikale og Moderaterne .

Hun udtrykkteoptimisme, men fastslår at der endnu ikke er en regering klar. Hendes modpartier, Martin Lidegaard fra De Radikale, understregede at forhandlingerne fortsat er i gang, men at intet er afgjort før Alt er afgjort. Negle på. ApiServices endvidere besøgte Alternativet, der er憾 ikke direkt involveret i de firepartiforhandlinger, men udtrykker krav om reel klimahandling og øget indsats mod mistrivsel og skolefravær.

Mens de forventede fire regeringspartier socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i alt har 82 mandater, kræver Alternativet sit inflydelse for at sikre et stabilt flertal og har 5 mandater. Enhedslisten med 11 mandater var også til bilaterale forhandlinger, men der er bemærkelsesværdige ideologiske kløfter mellem de potentielle samarbejdspartnere, især på skatteområdet hvor Moderaternes forslag om at fjerne mellemskatten og sænke selskabsskatten står i skarp modsætning til Enhedslistens politik.

Disse forskelle udgør en udfordring for at skabe en sammenhængende regeringsgrundlag, der kan samle et bredt flertal





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Regeringsforhandlinger SF Pia Olsen Dyhr De Radikale Martin Lidegaard Moderaterne Alternativet Franciska Rosenkilde Enhedslisten Mette Frederiksen Marienborg Skattepolitik Klimahandling Mistrivsel Skolefravær Parliamentarisk Støtte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fald i tilskud til idrætsforeninger giver stigning i kontingenter i SilkeborgSilkeborg Kommune har reduceret tilskuddet til idrætsforeningerne for medlemmer under 18 år, hvilket giver udfordringer for klubben i Hvinningdal. Formand Morten Dixen Olseth frygter, at det vil medføre højere kontingenter og kræve mere frivilligt arbejde. Undersøgelse viser, at hver fjerde forening i landet har oplevet faldende kommunale tilskud.

Read more »

Annette Vilhelmsen anklager SF for at have skabt et whitewash af hendes rolle i partietTidligere SF-formand Annette Vilhelmsen mener, at hendes politiske arv er blevet udvisket fra partiets offentlige historie, og hun advarer den nuværende leder, Pia Olsen Dyhr, mod at ignorere interne kritik.

Read more »

Lidegaard: Gode ryk, men stadig et par stykker tilbage i forhandlingerDe Radikales leder, Martin Lidegaard, udtaler efter tre dages forhandlinger på Marienborg, at der er taget gode skridt, men at der stadig mangler noget, før en ny regering kan dannes. Forhandlingerne involverer Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale med støtte fra Enhedslisten.

Read more »