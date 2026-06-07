Five Activists Arrested for Destroying Property to Stop Israeli Weapons Supplier

Five activists, known as Ulm 5, were arrested for destroying property to stop the Israeli weapons supplier Elbit Systems. The activists are related to the British Palestine Action and are accused of causing damage to Elbit Systems' facilities in Ulm, Germany.

At disse helt unge mennesker, der ofre sig selv for at gøre en smule forskel for mennesker, der massakreres af Israel og USA, anklages for terrorisme af stater som Tyskland, England og Tjekkiet, understreger disse staters egen skammelige medskyldighed i folkedrab og massakrer.

Om morgenen 8. september 2025 tilkaldte fem samvittighedsfulde mennesker politiet og lod sig arrestere ved politiets ankomst. Deres 'forbrydelse' bestod i handlinger, der havde til hensigt at få stoppet en virksomhed, hvis indtjening er direkte proportional med købernes evne til at udslette og lemlæste mennesker: Israelske Elbit Systems med afdelinger blandt andet også i Storbritannien, Tyskland og Tjekkiet. Daniel, Crow Tricks, Zo, Leandra og Vi er – sammen med mange andre aktivister – nogle af vor tids største helte.

Anholdelsen fandt sted på Elbits faciliteter i den sydtyske by Ulm. Gruppen er relateret til britiske Palestine Action og kendes som Ulm 5. Den består af irske Daniel Tatlow-Devally, spanske Leandra Rollo, britiske Crow Tricks og Zo Hailu og tyske Vi Kovarbasic. De fem aktivister er nu blandt andet anklagede for den skade, de den morgen forvoldte på inventar, vinduer og vægge anslået til en værdi på én million euro.

De gjorde ikke nogen skade på mennesker. Det står i skarp kontrast til, hvad Elbit Systems har forvoldt. Virksomheden er Israels primære leverandør af landbaserede våbensystemer og droner. Elbit Systems blev grundlagt i 1966 og har udviklet droner, overvågningsteknologi, bomber og dele til Israels Merkava-tanks.

De våben præsterer en form for angreb, som Elbit Systems udfører. En taxachauffør kørte under Israels krig mod Gaza i 2014 med soltaget åbent, og ind kom en Spike droneraket. Alle seks passagerer blev halshugget af de metalkuber, raketten slyngede ud, sådan som den er skabt til at gøre. Chaufføren selv overlevede, men blev alvorligt skadet og mistede både et øje og et ben.

Deres våben er dog især testede på civile palæstinensere, særligt i Gaza. Med droner som denne, bomber, dele til tanks og overvågningssystemer spiller Elbit Systems en hovedrolle i folkedrabet på Gazas befolkning. The Palestine Laboratory – How Israel exports the technology of occupation around the world, som fortæller den rystende historie om 1940’ernes israelske terrorgruppers etablering af først en hær, dernæst en militariseret nationalstat baseret på våbenproduktion og våbeneksport.

Med 10 procent af den israelske befolkning, cirka 140.000, ansat inden for våbenhandel og Elbit Systems som p.t. den tredjestørste virksomhed i Israel målt på markedsværdi er massakrer mod den palæstinensiske befolkning en essentiel komponent, ikke bare i zionistisk ideologi, men også i israelsk økonomi. Som Loewenstein skriver: Så ud over at de zionistiske, europæiske bosættere havde brug for en hær og våben – fordi de ankom til Palæstina med en aggressiv, ideologisk overherredømmementalitet og derfor fra starten af så fjender alle vegne omkring sig – kom Israel hurtigt til at være afhængig af våbeneksport til demokratier såvel som diktaturer.

Blandt den israelske våbenindustris kunder er Tyskland, såvel som Sydsudan, Aserbajdsjan og Myanmar. Despotiske styreformer har ikke afholdt Israel fra at sælge våben til massakrer på yderligere befolkninger rundt omkring i verden. Den danske regering, som jo hele vejen gennem mere end to et halvt år har støttet Israels folkedrab, er også blandt Elbit Systems’ kunder. Omvendt er Tyskland også den næststørste eksportør af våben til Israel efter USA.

Et faktum som den tyske stat og derfor tysk retspraksis bør vurderes efter i sagen mod Ulm 5. Den tyske stat er på ingen måde upartisk. Sagen mod Ulm 5 startede 27. april i år. Ligesom de danske domstole mener de tyske ikke, at nogen har ret til at anklage den tyske stat for dens medvirken til Israels folkedrab gennem massive våbenleverancer.

Men fem samvittighedsfulde mennesker, som destruerer noget ejendom for at stoppe en leverandør af massakrer i hele verden med våben testet på palæstinensiske børn og voksne, bør i den tyske stats logik ikke bare retsforfølges, men behandles som fjender af staten og kan blive dømt op til fem års fængsel





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