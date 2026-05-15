Peter Grønkjær, en fiskersøn fra Hirtshals, blev havbiolog og begyndte at arbejde for at beskytte bestanden af fisk i det lokale hav. Han blev inspireret af sin far, Kristian Grønkjær, der var fisker, og hans ønske om at leve et frit liv på havet.

Fiskersønnen fra Hirtshals blev havbiolog. Og begyndte at rydde op efter sin egen far og alle de andre, der havde fisket frit i generationer. På Kystvejen i Hirtshals hænger forældrenes dørskilt stadig på det hvide hus: Else og Kristian Grønkjær.

Kristian, af alle kaldet Kesse, var fisker, og deres søn, Peter Grønkjær, født 1967, ville følge ham, det var indlysende i byen på kanten af et overdådigt fiskerigt hav. Ingen i familien pressede drengen, men når han så sig omkring, kunne han ikke få øje på nogen, der havde et federe liv end fiskerne. De drog ud, de var frie, de var jægere.

At være fabriksarbejder, kok eller håndværker – det var bare nogle, der gik på arbejde og fik en fast timeløn, hvorimod hvert træk på kutteren var omgærdet af forventning og spænding





