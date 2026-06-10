Firebarns dødsfald efter brand vækker debat om børnetilsyn i Sverige

En femårig pige omkommer i en brand i en lejlighed mens moderen var på besøg hos sin kæreste. Politiet mistænker, at barnet selv har antændt ilden. Moren sigtes for grov uagtsomhed og flere tilfælde af fareforvoldelse, hvilket har sat fokus på lovgivning om børnetilsyn.

Svensk politi har i de seneste dage gjort offentligt nye billeder fra den lejlighed, hvor en femårig pige omkom i en brand. Begivenheden har sat fokus på både barnets livsvilkår og den unge mors ansvar i en sag, der allerede har ramt mange mennesker i Sverige .

Ifølge politiets rapport havde moderen, en 25‑årig kvinde, forladt hjemmet om aftenen for at besøge sin kæreste, som bor omkring 30 kilometre væk. Hun efterlod datteren alene i lejligheden med en iPad og uden nogen form for tilsyn. Det er ikke første gang, barnet har været uden opsyn; i det samlede forløb er der registreret 41 tilfælde, hvor pigen har været alene hjemme, mens moderen har været ude.

I den kritiske aften fandt branden sted i soveværelset, hvor politiet nu mistænker, at pigen selv har antændt en mindre ildkilde i et legende forsøg. Eksperter fra brandvæsnet vurderer, at den hurtige udvikling af røg og giftige dampe har medført, at barnet døde af røgforgiftning, inden hjælpen nåede frem. Det er først omkring en halv time efter brandens udbrud, at en nødopkald er blevet foretaget til 112, hvorefter brandvæsnet og redningspersonale ankom til stedet.

Ifølge Aftonbladet var den sidste digitale handling, pigen udførte, en Google‑søgning på k‑pop‑gruppen "huntrix", som er en del af den populære Netflix‑serie "Kpop Demon Hunters". Denne detalje har efterladt mange med spørgsmål om, hvor meget digitale medier kan påvirke børn i kritiske situationer. Anklager Tomas Engman udtaler til avisen, at det er "rystende, at et lille barn går bort" og påpeger, at sådanne tragedier understreger behovet for strengere lovgivning omkring barns tilsyn, især når forældrene er fraværende.

Moren er i øjeblikket sigtet for grov uagtsomhed med døden til følge, 41 tilfælde af fareforvoldelse og 42 tilfælde af ulovlig frihedsberøvelse. Advokaten Sofia Hansson har udtalt til pressen, at hendes klient er dybt påvirket af datterens død og lider af alvorlige psykiske problemer som følge heraf. Sagen har vækket bred debat i både den svenske offentlighed og på tværs af de nordiske lande omkring ansvarlige forældrepraksis og børns sikkerhed i hjemmet.

Flere politikere har kaldt på en hurtig gennemgang af lovgivningen vedrørende tilsyn med mindreårige, og eksperter inden for børnepsykologi påpeger, at der er behov for bedre støtteordninger for unge forældre, så de kan balancere arbejde, studier og omsorg for deres børn. Samtidig har forældreorganisationer efterlyst mere information til forældre om risiciene ved at lade børn være alene med digitale enheder uden supervision.

Efter at sagen nu er i retten, venter mange på en dom, der potentielt kan få betydning for, hvordan lignende sager vil blive behandlet i fremtiden





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brand Børnetilsyn Sverige Grovuagtsomhed K‑Pop

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiet pågreber tre mænd efter skyderi i KøbenhavnKøbenhavns Politi har pågrebet tre mænd efter et skyderi mod en lejlighedsdør i en opgang på Bispeparken i København NV. Den 17-årige mand fremstilles i grundlovsforhør i Retten på Frederiksbergs afdeling i Vestre Fængsel. De sociale myndigheder er inddraget i sagen om de to 14-årige mænd. Regeringen prioriterer selskabsskattelettelserne og andre rammevilkår først, før de kan forlænge sænkelsen af elafgifterne. Aalborg Portland har fået støtte til at suge CO2 ud af deres skorstene og lagre den. Den samlede eksport af varer ud af Danmark har holdt stand og er gået en lille smule op i april. OpenAI har sendt en fortrolig ansøgning om børsnotering til de amerikanske børsmyndigheder.

Read more »

Politiet anholder kvinde efter fund af barnearm: Mistanke om særligt afskyeligt mordEn 35-årig kvinde fra Tjekkiet er anholdt, efter at en babyarm blev fundet i en plastikpose ved hendes bopæl. Politiet mistænker hende for at have dræbt sit nyfødte barn og ladet hunderne fortære liget. Sagen har udløst chok i den lille by, hvor beboere har lagt blomster og tændt lys til minde om det afdøde spædbarn.

Read more »

Aktivister anklager politiet for vold under blokade af Mærsk' hovedkvarterArbejderen interviewer aktivister, der deltog i blokaden af Mærsk' hovedkvarter, og som beretter om politivold inklusive brækkede lemmer, hundebid og knippelslag. En 24-årig aktivist beskriver, at volden fortsatte, efter pressen blev bortvist. Mærsk-protesten rettede sig mod virksomhedens levering af militært udstyr til Israel.

Read more »

13-årig stoppet af politiet: Hans løbehjul kunne køre 143 km/tPolitiet måtte gribe ind i voldsom hændelse.

Read more »