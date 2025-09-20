Fire Uger Uden Ultraforarbejdet Mad: En Journalists Udfordring

En journalist satte sig for at undgå ultraforarbejdede fødevarer i fire uger. Det viste sig at være en større udfordring end forventet, da han skulle navigere i supermarkedernes hylder og restaurantmenuer. Denne artikel udforsker hans rejse gennem fødevarejunglen, hvor han støder på ingredienslister, kemiske betegnelser og skjulte sukkerarter.

Ingeniørens journalist begav sig ud på en fire ugers rejse for at teste, om det var muligt at undgå de ultraforarbejdede fødevarer , der lurer i supermarkedet og i hverdagen. Udfordringen viste sig at være langt mere kompleks, end forventet. Selvom præcise danske tal er svære at finde, er det en kendsgerning, at danskerne i stigende grad indtager industrifremstillet mad.

Ifølge en ny bog, udgivet af blandt andre Kræftens Bekæmpelse, udgør ultraforarbejdede fødevarer op mod 60 procent af varerne i supermarkederne. Samtidig advares der om de sundhedsmæssige risici forbundet hermed, herunder øget risiko for diabetes, kræft og hjerteproblemer. Med denne viden som baggrund besluttede journalisten sig for at gennemføre en fire ugers afvænning fra ultraforarbejdet mad i sommerperioden. Målet var at opleve en sundere hverdag uden at falde i 'e-nummer-brønden'. Grundlaget for eksperimentet var NOVA-klassifikationen, som er udviklet af den brasilianske læge Carlos Monteiro i 2000'erne. Denne klassifikation opdeler fødevarer i fire kategorier, hvor den fjerde kategori definerer ultraforarbejdede fødevarer. Disse fødevarer er typisk ikke hjemmelavede, indeholder en lang række ingredienser, hvoraf mange er ukendte, og har ofte lang holdbarhed. De gennemgår industrielle processer og kan være markedsført med sundhedsanprisninger. Et centralt kriterie er, om ens oldeforældre ville kunne genkende fødevaren som mad. Selve udgangspunktet for udfordringen begyndte i indgangspartiet til det lokale supermarked. Her var udvalget af fristelser stort: Chips, sukret granola, kakaomælk, proteindrikke og riskager. Indenfor dørene ventede bland-selv-slik, chokoladebarer og morgenmadsprodukter på tilbud sammen med færdiglavede saucer og frugtsmoothies. Alt sammen eksempler på ultraforarbejdede fødevarer. Journalisten besluttede sig for at fokusere på at læse ingredienslisterne grundigt, men erkendte hurtigt, at det var en udfordring. På grund af overfølsomhed overfor sødemidler som Aspartam og Acesulfam-K var han vant til at skimme ingredienslisterne, men havde sjældent fokuseret på andre ingredienser. Nu skulle han tage en dybere granskning af klistermærkerne, da der er forskning, der peger på, at selve forarbejdningen kan have betydning for vægtøgning. Han erkendte, at det var utroligt svært at gennemskue, hvad der reelt lå bag ingredienslisterne. For eksempel: Er nogle e-numre blot et naturprodukt? Hvad med invertsukker? Kan man spise kandiseret frugt som weekend-slik? Et forsøg på en japansk risbolle blev hurtigt opgivet, da den indeholdt dextrose. Bogen 'Spis Rigtig Mad' fra Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen fremhæver, at sødestoffer kan optræde i mange forklædninger og gennemgå industrielle processer. En række tilsatte sukkerarter betragtes som UPF-ingredienser. At navigere i fødevarejunglen viste sig hurtigt at kræve en form for kemisk efteruddannelse. At forstå fødevarekemisk var langt fra ligetil. Spørgsmålet var, om kantiner og andre spisesteder havde styr på det. På arbejdspladsen blev kantinen drevet af Meyers Kantiner, og journalisten følte sig mere tryg og spiste glædeligt af den grønne kost. Han undgik dog pølse og patéer, da han havde en formodning om, at problemet lå her. Udfordringen fortsatte med spørgsmålet om, hvad han kunne spise i supermarkeder, på tankstationer og i selskab med andre. Var kaffe med mælk eller bare en kop kaffe i orden? Eller var det den søde variant, der udgjorde problemet? Det er en svær jungle at finde rundt i, og journalisten undrer sig over om hele befolkningen reelt kan leve op til anbefalingerne. Journalisten besøgte flere dagligvarebutikker for at finde ud af, hvor de mest 'rene' varer kunne erhverves. Han oplevede store forskelle på udvalget og på, hvad der reelt blev præsenteret som værende sundt. Journalisten afprøvede forskellige løsninger og erkendte, at det var svært at leve op til kravene om at undgå ultraforarbejdede varer, og at det krævede en stor indsats





