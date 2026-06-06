Fire socialdemokratiske ministre forlader regeringen og tilføjer til folketingsgruppen

Den nye regering under premierminister Mette Frederiksen har ført til, at fire socialdemokratiske politikere måtte afgive deres ministerposter. Dette har forandret sammensætningen af Socialdemokratiets folketingsgruppe, hvor der nu er flere tidligere end nuværende ministre. Artiklen gennemgår de fire ministre og andre tidligere socialdemokratiske eksministre, der nu er tilbage i folketingsgruppen.

Den nyopdannede regering under Socialdemokratiet s ledelse har fået konsekvenser for partiet egen folketingsgruppe. Onsdag den 10. juni 2025 præsenterede statsminister Mette Frederiksen sit nye ministerhold, og fire socialdemokratiske ministre - Kaare Dybvad Bek, Rasmus Stoklund, Mattias Tesfaye og Sophie Hæstorp Andersen - måtte vinke farvel til deres poster.

Dette betyder, at Socialdemokratiet nu har ni repræsentanter i regeringen, mens resten af partiet er tilbage i folketingsgruppen på Christiansborg. Med 38 medlemmer i alt, følger det af regnemodgangen, at gruppen nu tæller elleve nuværende og tidligere ministre mod ni, der текущиичnj战时hieri,statsminister,job,udlændinge,bolig,skat,undervisning,justits,fødevarer,transport,miljø,udviklingssamarbejde,nordisk samarbejde,handel,integration,ligestilling,forsvar,takster,klima,energi,skat,summer,sum, regioner, geography, Denmark, Copenhagen, Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg, lokal, kommune,valg,kriser, pandemi,økonomi,arbejdsløshed,inflation,danske, medier, nyheder,debat





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Socialdemokratiet Mette Frederiksen Regeringskabale Folketingsgruppe Ministerposter

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