Fire Point - Ukrainske missilfabrikant - ankommer til Danmark

Den ukrainske drone- og missilfabrikanten Fire Point er blevet beskrevet som en helt essentiel leverandør til Ukraines forsvar og er i færd med at blive etableret i Danmark, med fabrik i Vojens, der skal producere raketbrændstof. Virksomheden har oplevet medierapportering i Ukraine og er blevet forbundet til en stor korruptionsefterforskning. Foredragsholderne for virksomheden har dog afvist at være en del af ejerkredsen og oplyser, at kontrakten om fabrikken i Vojens blev udskudt, indtil man havde alle omstændigheder klarlagt.

Fire Point producerer blandt andet droner, som Ukraine har sendt mod Ruslands hovedstad Moskva. Men der har været tvivl om virksomhedens ejerforhold, da afisen Ukraine Pravda i denne måned kunne knytte dets ejer til en stor korruptionsefterforskning. Foredragsholdere for Fire Point har dog afvist at være en del af ejerkredsen og har oplyst, at kontrakten om fabrikken i Vojens blev udskudt, indtil man havde alle omstændigheder klarlagt.

Erhvervsstyrelsen bekræfter, at arbejdet med etableringen af fabrikken i Vojens fortsat er i gang, men der er forekommet forsinkelser. Der skal derfor etableres en ny bygning til produktion af fast raketbrændstof





