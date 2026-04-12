Fire Dage til en Ny Familie: Ida's Traumatiserende Udslusning i Strrid med Anbefalingerne

DR-dokumentaren 'Når staten bortadopterer' afdækker sagen om Ida, der fik blot fire dage til at vænne sig til en ny plejefamilie, hvilket strider mod anbefalinger fra eksperter. Den korte udslusningsperiode førte til en traumatisk afsked og kritik af Sorø Kommunes beslutning.

Ida, hvis navn er ændret for at beskytte hende, oplevede en traumatisk overgang til en ny plejefamilie, da Sorø Kommune gav hende blot fire dage til at vænne sig til en ny tilværelse. Denne korte periode, hvor hun skulle møde og etablere en relation til sin nye familie, stred mod anbefalingerne fra både Adoptionsnævnet og VISO, der anbefaler længere udslusningsperioder for at sikre barnets trivsel og udvikling.

Dokumentaren 'Når staten bortadopterer' fra DR dykker ned i denne sag, hvor Ida, der var blevet fjernet fra sin mor som spæd, havde boet hos plejefamilien Sisser Weinreich og hendes mand i et par år. Afskeden, som fandt sted i januar 2025, beskrives af Sisser Weinreich som voldsom og hjerteskærende, hvor Ida klamrede sig til hende i afskedsøjeblikket. Plejemoren husker Idas skrig og den efterfølgende sorg, hvilket har sat sig dybe spor i hendes hukommelse. Den hurtige udslusning har vakt kritik fra eksperter, der advarer om de skadelige konsekvenser for barnets tilknytningsevne og evne til at danne nære relationer i fremtiden. Jytte Mielcke, en klinisk børnepsykolog, understreger, at en sådan brat afbrydelse af tilknytningen kan føre til voldsomme følelsesmæssige reaktioner og skade barnets fundament for fremtidige relationer. Socialrådgiver Sandra Abild, der har erfaring fra flere kommuner, er enig i kritikken og kalder den korte udslusningsperiode for 'uordentlig' overfor barnet, der fratages alt det, det kender indenfor fire korte dage.\Eksperter og fagfolk påpeger samstemmende, at den korte periode til at etablere en ny relation er utilstrækkelig for et barn i Idas alder. Adoptionsnævnet anbefaler mindst 14 dage til en sådan overgang, mens VISO foreslår 3-5 uger for børn i Idas alder. Disse anbefalinger er baseret på erkendelsen af, at børn i plejefamilier ofte har udviklet stærke bånd til deres plejeforældre, og at en gradvis udslusning er afgørende for at minimere traumer og sikre barnets trivsel. Til trods for disse anbefalinger, sker det ifølge Sandra Abild jævnligt, at børn får alt for kort tid til at vænne sig til en ny familie. DR har henvendt sig til Sorø Kommune for en kommentar til Idas sag, men kommunen har ikke ønsket at kommentere den konkrete sag, men understreger at tvangsbortadoptioner er meget alvorlige sager, og der findes aldrig nemme løsninger. Sisser Weinreich fortæller, at hun efter Idas flytning vågnede i en uge om natten og kunne høre pigens skrig. Selvom Sisser Weinreich og hendes mand nu har mødt Idas nye plejefamilie og ikke har noget at udsætte på dem, har afskeden med Ida sat dybe spor i dem begge. Sorø Kommune har besluttet, at Ida fortsat skal have kontakt til sin gamle plejefamilie, hvilket er et skridt i den rigtige retning for at bevare noget af den tilknytning, Ida havde oplevet.\Dokumentarens fokus er på de udfordringer, som børn og plejefamilier står overfor i forbindelse med bortadoptioner og de processer, der følger med. Den korte udslusningsperiode er blot et eksempel på de dilemmaer og vanskeligheder, der kan opstå i disse komplekse sager. 'Når staten bortadopterer' giver et indblik i de følelsesmæssige konsekvenser, som myndighedernes beslutninger kan have for de involverede børn. Dokumentaren rejser spørgsmål om, hvorvidt systemet i tilstrækkelig grad tager hensyn til barnets behov og trivsel i disse sårbare situationer. Den kaster lys over de udfordringer, som både plejefamilier og børn står over for, når de konfronteres med hurtige og traumatiske ændringer i deres liv. Den korte tid, som Ida fik til at vænne sig til sin nye familie, er et eksempel på en praksis, der kritiseres af fagfolk for at kunne skade børns udvikling og fremtidige relationer. Dokumentaren fremhæver behovet for en mere omsorgsfuld og hensynsfuld tilgang til bortadoptioner, hvor barnets bedste interesser prioriteres





Bortadoption Pleje Børns Vilkår Tilknytning Udslusning

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mozart vender hjem: Kat genforenes med familien efter seks årEn familie genforenes med deres elskede kat Mozart efter seks års adskillelse. Historien omhandler en kat, der forsvandt sporløst og mirakuløst dukkede op igen.

Read more »

Menneskeheden fejrer succes: Artemis 2-missionen er hjemvendtEfter mere end ni dage i rummet er de fire astronauter på Artemis 2-missionen sikkert tilbage på Jorden. Missionen er et historisk skridt mod en permanent base på Månen og videre til Mars.

Read more »

Millionunderskud, en skælvende sportshal og for få timer i døgnet - nye borgmestre har siddet 100 dageI dag er det 100 dage siden, de nye borgmestre overtog kæde, kontor og magt i hver deres kommune. Vi har talt med tre af dem om, hvad den første tid har lært dem.

Read more »

Splashdown! Artemis II er landet i Stillehavet efter historisk månerejseKlokken 02:07 natten til lørdag afsluttede de fire astronauter deres rejse til Månen og hjem igen.

Read more »

Emma skal bortadopteres med tvang. Pigen på tre et halvt flyttes fra familie til familieFlere børn bortadopteres, men de må vente på en permanent familie. I stedet havner de midlertidigt hos plejefamilier.

Read more »

Vilde beløb: Influencer bruger mere end en million på tre dages festivalTøj har selvfølgelig også en pris - outfits til de tre dage har kostet omtrent 31.000 kroner.

Read more »