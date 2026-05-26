Fire døde efter sammenstød mellem skolebus og tog i Buggenhout

En katastrofal kollision mellem en skolebus og et tog i Buggenhout har kostet fire menneskeliv og efterladt flere sårede. Redningsmandskaber rykkede hurtigt ud, og politiet efterforsker nu årsagerne til ulykken.

En alvorlig trafikulykke rystede den belgiske by Buggenhout i Østflandern tirsdag morgen, da en skolebus kolliderede med et hastigt bevægende tog ved en jernbaneoverskæring. Kollisionen indtraf omkring klokken 08.15, da den lille minibus, der transporterer skoleelever, blev påkørt af et passagertog på en ubrudt sporskørsel.

Det dramatiske sammenstød udløste en øjeblikkelig kaos, hvor flere redningsvogne, ambulancer og brandbiler hastigt rykkede frem til stedet for at yde førstehjælp og evakuere overlevende. Myndighederne har siden da arbejdet utrætteligt på at samle beviser, dokumentere vidneudsagn og sikre, at sikkerhedsprocedurerne på den pågældende jernbane kan evalueres for at forhindre lignende ulykker i fremtiden. Ifølge de officielle oplysninger fra de belgiske myndigheder har fire personer mistet livet som følge af den tragiske hændelse.

En yderligere person blev indlagt med livstruende skader efter at være blevet alvorligt såret i sammenstødet. Borgmesteren i Buggenhout, Geert Hermans, bekræftede de første tal til de nationale medier og udtrykte sin dybeste medfølelse for de ramte familier. Den ansvarlige togoperatør har også udtalt, at de samarbejder fuldt ud med politi‑ og beredskabsmyndighederne for at klarlægge, hvorfor toget ikke formåede at bremse i tide, og om der eventuelt var fejl i signaleringssystemet eller i den fysiske jernbaneinfrastruktur.

I kølvandet på ulykken blev omkring 100 togpassagerer evakueret fra toget og transporteret til en nærliggende brandstation, hvor de blev afløst med vand, mad og varme drikke. En af de overlevende passagerer fortalte til avisen Het Laatste Nieuws, at de indledende sekunder var præget af et højt, skrigende brak, efterfulgt af en voldsom rystelse, som fik både vognen og bussens vinduer til at splintre. På trods af den hurtige indgriben fra redningspersonalet har myndighederne stadig mange ubesvarede spørgsmål.

De undersøger bl.a. om toglyset var korrekt, om sporvejskoblingen var i orden, og om bussens fører havde haft tilstrækkelig tid til at reagere på faren. En uafhængig kommission er blevet nedsat for at foretage en grundig analyse af hændelsesforløbet, så de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger kan iværksættes hurtigst muligt. Den tragiske hændelse har sat fokus på den generelle trafik- og jernbanesikkerhed i Belgien.

Der er allerede blevet iværksat diskussioner om at installere ekstra advarselssignaler og automatiske stop‑systemer ved kritiske krydsningssteder, hvor veje og jernbaner mødes. Det er vigtigt, at de politiske beslutningstagere, togoperatører og lokale myndigheder arbejder sammen om at skabe bedre sikkerhedsforanstaltninger, så sådanne ulykker kan forebygges i fremtiden. Samtidig har borgere i Buggenhout og omegn udtrykt sin solidaritet med de ramte familier ved at samle ind og arrangere mindeceremonier for de fire ofre.

I de kommende dage vil yderligere informationer blive gjort tilgængelige, efterhånden som efterforskningen skrider frem, og de berørte parter får mulighed for at dele deres oplevelser. I mellemtiden beder de lokale myndigheder alle borgere om at udvise ekstra forsigtighed, især i nærheden af jernbanespor, og at følge eventuelle trafikregler og advarsler nøje, så yderligere tragedier kan undgås





