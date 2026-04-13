Fire brugere fortæller: Sådan skifter vi til europæisk teknologi

Læs om Anders, Leif, Sune og Andreas' erfaringer med at bruge europæiske alternativer til Google og Microsoft. Find ud af, hvordan de er lykkedes med at integrere europæisk teknologi i deres dagligdag. Få indsigt i de udfordringer og fordele, der følger med at skifte til europæiske alternativer, og bliv inspireret til at udforske nye muligheder.

Anders Kousgaard, Leif Jensen, Sune Monrad og Andreas Larsen er eksempler på individer, der aktivt udforsker og anvender europæiske alternativer til tech-giganterne Google og Microsofts tjenester. En voksende bevægelse, hvor brugere søger uafhængighed og kontrol over deres digitale liv, er i gang. Dette initiativ er drevet af en erkendelse af behovet for at mindske afhængigheden af få store virksomheder og fremme en mere diversificeret og bæredygtig teknologisk økosystem.

Forfatteren, som selv er begyndt at eksperimentere med europæiske alternativer, vil i de kommende dage præsentere fire forskellige individer, hver med deres unikke baggrunde og erfaringer, men alle forenet i deres valg om at integrere europæisk teknologi i deres dagligdag. Formålet er at give et indblik i de udfordringer og fordele, der følger med at skifte til europæiske alternativer, og inspirere andre til at overveje lignende valg. Der er en voksende erkendelse af behovet for at mindske afhængigheden af få store virksomheder og fremme et mere diversificeret teknologisk økosystem. Overgangen til europæiske alternativer er ikke altid lige let, og det kræver ofte en periode med tilvænning og læring. Værktøjer som LibreOffice, Ubuntu, Vivaldi og Photopea er eksempler på software, der tilbyder funktioner tilsvarende dem, man finder i Google og Microsofts produkter. Photopea, et billedredigeringsprogram, er blevet brugt til at sammensætte portrætter hurtigt og effektivt. Brugen af open source-systemer, som dem der findes på GitHub, er også et fokusområde. GitHub, ejet af Microsoft, er en central platform for udviklere, men der er bekymringer om afhængigheden af en enkelt virksomhed. Alternative platforme som GitLab og Codeberg.org tilbyder muligheder for at hoste og dele kode, hvilket sikrer, at open source-projekter kan fortsætte, selvom en platform skulle forsvinde. Anders udtrykker bekymring over afhængigheden af Microsofts infrastruktur, men han påpeger samtidig, at open source-software er designet til at være modstandsdygtig over for lukninger eller forsvinden af en enkelt platform. Dette skyldes den måde, Git fungerer på, hvor alle, der har downloadet software med Git, også har en kopi af repository og kan uploade det et nyt sted med en enkelt git kommando. Diskussionen omfatter også emner som EU's rolle i teknologilovgivning. Eksemplet med USB-C bliver nævnt, og der er en debat om, hvorvidt EU's indgriben er gavnlig. Derudover diskuteres sælgernes indflydelse på forbrugernes valg af teknologi. Kritikere påpeger, at sælgere ofte fremhæver produkter med højere avance, snarere end at fokusere på brugernes reelle behov. LibreOffice er et eksempel på et open source-alternativ til Microsoft Office, og debatten om effektivitet og brugervenlighed af disse programmer er også et centralt tema. Kritikere af LibreOffice fremhæver, at Microsoft Office kan være mere 'lækkert' at bruge. Især i forhold til konsistens og effektivitet i brugerinterfacet, hvor LibreOffice Writer tilbyder konsistens, mens Microsoft Word skifter ikoner i 'Ribbon' interfacet. Der findes også genveje i Microsoft Word, men ikke så mange og så konsekvent som i Writer. Konsistent funktion når dokument og strukturer/referencer vokser. Alle kender til at når et Word dokument vokser i størrelse opstår der uforklarlige hændelse





