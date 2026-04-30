Finland vil ophæve forbud mod atomvåben – opposition og fredsbevægelse kritiserer

Finlands regering vil afskaffe forbuddet mod at huse atomvåben på finsk jord, to år efter at landet blev medlem af NATO. Oppositionen og fredsbevægelsen afviser planen, som de mener vil øge risikoen for atomkonflikt og svække Finlands sikkerhed. Regeringen argumenterer for, at ændringen er nødvendig for at leve op til NATO’s krav og styrke landets forsvar.

Samme dag som den finske rigsdag diskuterede tilladelsen til atomvåben i Finland, sad Finlands præsident Alexander Stubb (T.H. ) med sin estiske kollega Alar Karis på et militært universitet i Helsinki. På bare tre år har Finland med raketfart taget et opgør med landets mangeårig neutralitet. I april 2023 blev Finland medlem af NATO, og nu tager landet endnu et afgørende skridt og gør op med sit forbud mod at huse atomsprænghoveder på finsk jord.

I 1987 vedtog Finland at forbyde import, fremstilling, besiddelse og detonering af nukleare sprængstoffer på finsk jord i både freds- og krigstid med den såkaldte atomenergilov. Det er den lov, som den finske regering nu vil ændre sammen med en tilhørende straffelov. Udover medlemskabet af NATO har Finland også indgået en bilateral baseaftale med USA, som blandt andet betyder, at USA får adgang til hele 15 militære områder i Finland.

Finland er det NATO-land, der har den længste fælles grænse med Rusland på 1340 kilometer. Forslaget blev fremlagt den 23. april og har været til høring i forskellige organisationer. Regeringen mener, at lovændringen er nødvendig for at leve op til NATO’s krav, men det rækker længere endnu. Ifølge en pressemeddelelse fra forsvarsministeriet sker lovændringen imidlertid ikke kun for at tilfredsstille NATO.

Lovændringen sikrer forudsætningerne for ikke kun NATO, men også for det bilaterale og multilaterale samarbejde, skriver forsvarsministeriet. Dermed sigter regeringen blandt andet på USA og baseaftalen. Desuden mener regeringen, at loven bringer Finland på linje med landets nærmeste partnere.

Skal man følge regeringens logik hører de øvrige nordiske lande ikke med til Finlands nærmeste partnere, for både Sverige, Danmark og Norge tillader ikke udstationering af atomvåben i fredstid, og Island forbyder tilmed atomvåben på islandsk jord i både freds- og krigstid. Med lovforslaget maksimerer vi Finlands sikkerhed i en uforudsigelig omverden.

Ved at ophæve begrænsningerne i lovgivningen for at forsvare Finland styrker vi den forebyggende afskrækkelse, der beskytter Finland, og hæver tærsklen for anvendelse af militære magtmidler mod Finland og alliancen. Lovændringen er nødvendig for Finlands sikkerhed, siger forsvarsministeriet. Ændringen vil betyde en betydelig kursændring i Finlands udenrigs- og sikkerhedspolitik. Hidtil har Finland stræbt efter at mindske internationale spændinger og fremme nedrustning af atomvåben, skriver Fredsforbundet, som er en paraplyorganisation for 15 fredsorganisationer.

Organisationen understreger, at hvis Finland tillader atomvåben på finsk jord, befinder landet sig i en helt anden situation end de øvrige nordiske lande. Samtidig peger Fredsforbundet på, at da Finland gik ind i NATO og derefter indgik en baseaftale med USA, blev forbuddet mod atomvåben ikke anset for at være i strid med aftalerne. Hvis forbuddet afskaffes, kan USA udstationere atomvåben på sine baser uden at give de finske myndigheder besked.

Rådet er også bekymret for, om der kan komme franske atomvåben til Finland, efter at den franske præsident Emmanuel Macron er meddelt, at europæiske lande kan blive en del af Frankrigs atomafskrækkelse. Vi vil ikke kunne vide, om der er atomvåben i USA’s kampfly på finske flyvepladser, da USA ikke engang ville være forpligtet til at anmelde dem.

Selvom Frankrig nu har foreslået at udvide sit atomvåbenafskrækkelsesmiddel til europæiske partnerlande, ville beslutningsretten om brugen af atomvåben udelukkende ligge hos Frankrig, skriver Fredsforbundet. Desuden mener Fredsforbundet, at alene muligheden for at placere atomvåben på finsk jord svækker Finlands sikkerhed, fordi landet med endnu større sikkerhed bliver mål for et atomangreb fra et andet land. Samtidig peger forbundet på, at atomafskrækkelse er et ustabilt koncept, som bygger på rationelle og korrekte vurderinger af situationen.

Men der findes dokumenterede tilfælde, hvor en atomkrig har været tæt på som følge af tekniske fejl eller misforståelser. Endelig advarer Fredsforbundet mod at normalisere atomvåben og gøre det til en væsentlig del af landets sikkerhedspolitik. Derimod bør Finland mindske sin afhængighed af atomvåben og i stedet fremme atomnedrustning med diplomatiske midler. Finlands Kommunistiske Parti (SKP) advarer også stærkt mod at tillade atomvåben på finsk jord.

Partiet mener, at det vil gøre Finland til en part i en magtkamp mellem stormagter





