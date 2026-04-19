Finale, kritik og royale begivenheder dominerer nyhedsbilledet

Søstrene Julia Sofia og Ida Imilia Aastrup vandt 'Først til verdens ende'. DR kritiseres for hærværk i forbindelse med 'Den danske kvinde'. Prins Vincent og prinsesse Josephine blev konfirmeret, mens Jens Jacob Tychsen siger farvel til sin ikoniske rolle.

I en følelsesladet finale af 'Først til verdens ende' sikrede søstrene Julia Sofia Aastrup og Ida Imilia Aastrup sig sejren foran parret Arian Kashef og Emil Behrndtz. Afslutningen på dette populære realityprogram bød på både jubel og tårer, da de to søstre kæmpede sig igennem de sidste strabadser for at nå målstregen først. Deres udholdenhed og teamwork bar frugt, og sejren blev fejret af både dem selv og seerne, der har fulgt deres rejse.

DR står over for kritik i denne uges udgave af Presselogen, der omhandler en kontroversiel tilgang til tv-serien 'Den danske kvinde'. Angiveligt skulle DR have begået hærværk i forbindelse med produktionen, hvilket har vakt opsigt og skabt debat om public service-kanalens metoder. Detaljerne omkring anklagerne er endnu ikke fuldt afdækket, men sagen sætter spørgsmålstegn ved etikken bag indholdsproduktionen på DR. Pave Frans har gentagne gange lydt stemmen for fred i en tid præget af krig og konflikt. Hans udtalelser om Iran-krigen har dog mødt modstand fra den amerikanske præsident Donald Trump, der offentligt har udtrykt sin utilfredshed med pavens holdninger. TV 2s korrespondenter Eva Ravnbøl og Poul Erik Skammelsen analyserer Trumps kritik af paven og peger på magtspillet som en central drivkraft bag præsidentens frustrationer. Spørgsmålet om, hvorvidt pavens appel om fred kan overskygge politiske interesser, forbliver ubesvaret. Prins Vincent og prinsesse Josephine blev lørdag fejret med en konfirmation i Fredensborg Slotskirke. Selvom dagen var præget af glæde, var der også et sørgmodigt øjeblik, da tvillingerne mindedes deres morfar, John Donaldson, der afgik ved døden den 11. april. Med ordene savner vi ham, men han er i vores hjerter, markerede de tapre prinser og prinsesse den smertefulde afsked, der fandt sted kort før den store begivenhed. Konfirmationen af kongeparrets tvillinger, prins Vincent og prinsesse Josephine, fandt sted i Fredensborg Slotskirke, hvor den kongelige konfessionarius, biskop Henrik Wigh-Poulsen, forestod ceremonien. Fredensborg Slotskirke har en lang tradition for konfirmationer, der strækker sig tilbage til 1915, hvor Frederik 9. og arveprins Knud blev konfirmeret. Siden da har kirken været rammen om konfirmationen for kommende monarker samt deres søskende og børn, hvilket understreger dens historiske og royale betydning. I den tredje sæson af 'Forræder - Ukendt grund' blev Martin Madsen den første deltager, der måtte se sig udmanøvreret af spillet gennem mord. I den efterfølgende udsendelse, 'Forræder - Under Kutten', får han endelig afsløret, hvem de bagvedliggende forrædere var, hvilket giver ham en tiltrængt afklaring. En usædvanlig episode udspillede sig under en gudstjeneste, hvor Pete Hegseth tilsyneladende fejlagtigt citerede en scene fra kultfilmen 'Pulp Fiction' i stedet for at læse fra Bibelen. Flere internetklip har siden sammenlignet hans tale med filmens dialog, hvilket har skabt en del opmærksomhed omkring den bibelske fejltagelse. Mens omkring 40 nationer mødtes fredag for at diskutere en genåbning af Hormuzstrædet, har op mod 800 skibe været strandet i ugevis i Den Persiske Golf. TV 2s udlandsredaktør, Mads Buur Bach, forklarer ud fra overvågningsdata, at det potentielt kan være farligt for skibe at navigere i området grundet meldinger om miner. Netop denne usikre situation er på dagsordenen til topmødet, hvor en løsning på blokaden skal findes. Jens Jacob Tychsen, kendt og elsket for sin rolle som den selvoptagede skuespiller Hr. Weyse i 'Badehotellet', siger nu farvel til universet. Hans karakter underholdt hotellets gæster og charmerede damerne med sin joviale og til tider pompøse stil. Nu markerer Tychsen afslutningen med en koncert, hvor han hylder sin ikoniske rolle og giver fansene en sidste chance for at opleve hans kunstneriske udtryk. Efter et syv måneder langt kræftforløb markerer Mai Mercado i dag sin tilbagevenden til Christiansborg. Erfaringerne fra hendes sygdomsperiode vil hun tage med sig ind i sit politiske arbejde, hvilket vidner om en nyfundet styrke og et anderledes perspektiv på politik og samfund. Jon Sørensen indtager en potentielt livsfarlig arbejdsplads som kranfører ved opførelsen af Mindet i Aarhus. Med en imponerende udsigt fra 175 meters højde kræver hans arbejde stort mod og en enorm koncentration. Bygningen, der forventes færdig i 2027, vidner om ambitioner og udfordringer i byggeriet. Burhan G blev dybt bevæget i 'Toppen af poppen', da Københavns Drengekor pludselig dukkede op under Pils fortolkning af hittet 'Din for evigt'. Han deler i interviewet årsagen til sin rørelse og forklarer den følelsesmæssige betydning af øjeblikket. Torsdag markerer toårsdagen for den voldsomme brand i Børsen i København. Brian Mikkelsen, direktør for Dansk Erhverv, reflekterer over dagen og annoncerer, at stilladset ved østgavlen og langs Børsgaden vil blive fjernet, hvilket vil give et bedre indblik i det ikoniske kobbertag. I ugens afsnit af 'Tirsdagstrænerne' præsenteres Glen Riddersholm og Bo Henriksen for et gammelt klip, der viser en ophedet diskussion mellem de to trænere. Dette indslag giver et humoristisk indblik i deres fortid og dynamikken mellem dem. Dronning Margrethe fejres den 16. april, hvor hun fylder 86 år. Torsdag blev hun hyldet af Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Fredensborg Slot, mens flere danskere samledes for at synge fødselsdagssange og vise deres anerkendelse af majestæten





tv2nyhederne / 🏆 17. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Først Til Verdens Ende DR Prins Vincent Prinsesse Josephine Hormuzstrædet

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »