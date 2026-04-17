FIFA frygter uro i USA under VM: Forsøg på dialog med Trump om ICE-aktioner

Interne bekymringer i FIFA vokser for, at den amerikanske regerings indsats mod illegale immigranter, kendt som ICE-aktioner, kan skabe uro og påvirke sommerens VM i fodbold negativt. Ledende medlemmer af FIFA presser præsident Gianni Infantino til at kontakte Donald Trump for at opnå en midlertidig pause i aktionerne under turneringsperioden.

Forberedelserne til sommerens fodbold-VM foregår langt fra kun på de grønne træningsbaner og de imponerende stadioner. En voksende bekymring breder sig internt i FIFA , især omkring potentielle hændelser uden for kridtstregerne. Flere indflydelsesrige medlemmer af organisationen udtrykker frygt for, at den nuværende politiske og sociale situation i USA kan udvikle sig på en måde, der risikerer at kaste en skygge over den globale fodboldfest.

Kilder i FIFA-ledelsen arbejder angiveligt på at få præsident Gianni Infantino til at indlede en dialog med USA’s præsident Donald Trump. Formålet med dette potentielle møde eller henvendelse er at argumentere for en midlertidig suspension af de såkaldte ICE-aktioner, der retter sig mod personer uden lovligt opholdsgrundlag i landet, netop i perioden hvor VM afvikles. Baggrunden for denne usædvanlige manøvre er en markant stigende uro i USA, hvor indsatsen mod illegale immigranter har affødt omfattende og ofte larmende protester flere steder i nationen. Internt i FIFA vurderes det, at disse aktioner potentielt kan overlappe med afviklingen af VM-kampene, hvilket kan skabe uforudsigelige og uønskede situationer omkring de mange arrangementer. Bekymringen rækker dog ud over blot ren sikkerhed; den omhandler i høj grad også de billeder, der potentielt kan nå verdens øjne fra gaderne. Hvis demonstrationer, konfrontationer og politiaktioner falder sammen med verdens største sportsbegivenhed, kan det have en negativ indvirkning på turneringens image og den generelle stemning. Historiske episoder i forbindelse med lignende ICE-aktioner har desværre vist sig at føre til voldelige sammenstød. Et særligt tragisk eksempel, der har bidraget til at opildne den aktuelle debat, er et raid i Minnesota tidligere på året, hvor to amerikanske statsborgere mistede livet under aktionen. Dette har skærpet opmærksomheden og bekymringen omkring de potentielle konsekvenser af fortsatte lignende operationer. FIFA-ledelsen har ifølge mediet diskuteret muligheden for en fælles udmelding i samarbejde med Det Hvide Hus, hvor en pause i indsatsen under turneringsperioden kunne blive annonceret. Overvejelserne går på, at et sådant skridt kunne præsenteres som et signal om hensyntagen til ro og sikkerhed under den prestigefyldte slutrunde. Det rapporteres, at Gianni Infantino skulle være positivt stemt over for idéen og er villig til at forsøge at etablere en dialog med den amerikanske præsident. Indtil videre har hverken FIFA eller Det Hvide Hus officielt bekræftet eller kommenteret disse interne drøftelser. VM-slutrunden i USA indledes den 11. juni og strækker sig over en spændende periode frem til den 19. juli, hvor millioner af fodboldfans verden over forventes at følge kampene intenst, både fra stadionernes tribuner og fra deres egne skærme derhjemme. Den kommende tid vil vise, om FIFAs bekymringer kan omsættes til konkrete handlinger, der sikrer en uforstyrret afvikling af turneringen





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA udfører nye angreb mod formodede narkosmuglere i internationalt farvandUSA's militær har igen gennemført et bombardement mod et fartøj i det østlige Stillehav, som de hævder var involveret i narkotikasmugling. Tre mistænkte narkoterrorister blev dræbt. Dette er tredje dag i træk med lignende operationer, der har kostet flere menneskeliv. Angrebene, der intensiveredes under Trumps administration, møder kritik fra eksperter, der stiller spørgsmål ved beviserne og lovligheden af operationerne.

USA faciliterer historisk møde mellem Israel og Libanon efter årtiers pauseEt potentielt banebrydende møde mellem repræsentanter for Israel og Libanon, faciliteret af USA, markerer det første direkte topmøde i over tre årtier og sigter mod at nedtrappe den eskalerende konflikt.

Chokpriser forarger VM-fans: Nu skyder guvernør mod FIFAPriser til sommerens VM får endnu engang kritik. Alligevel ligner det, at priserne igen, igen stiger.

Minnesota tiltaler ICE-agent for at pege pistol mod civile | NyhederI den amerikanske delstat Minnesota har anklagemyndigheden tiltalt en ICE-agent for at pege en pistol mod to personer i en bil. Det skriver det amerikanske medie NBC News.

Kina udnytter USA-Iran konflikt til global imageforbedringMens USA og Iran er i konfrontation, positionerer Kina sig strategisk i skyggen. Ved at fremstille USA som aggressivt og magtfuldt, og sig selv som et mere ansvarligt alternativ, styrker Kina sit globale image. Brugen af AI-genererede videoer på sociale medier, skabt af statskanalen CCTV, spreder effektivt anti-amerikansk propaganda og håner USA, hvilket ifølge eksperter er en succesfuld metode for Beijing til at udnytte konflikten uden selv at blive involveret og potentielt svække USA's internationale relationer.

Chef for Trumps omstridte ICE-betjente træder tilbageTodd Lyons har stået i spidsen for USA's immigrationsmyndighed ICE det seneste år, efter at Donald Trump blev præsident.

