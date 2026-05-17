Fibermaxxing: En ny sundhedstrend med fokus på kostfibre

En ny sundhedstrend, der har slået rødder på sociale medier, er fibermaxxing. Det er en genoplivning af velkendte kostråd, der fokuserer på at indtage et højt indhold af kostfibre for at opnå sundhedsmæssige fordele. Professor Oluf Borbye Pedersen er positiv stemt over for denne trend, da kostfibre er sunde og kan føre til lavere blodtryk, kolesterol, øget mæthed, bedre fordøjelse og mindre risiko for hjerte-kar-sygdomme.

Jeg betragter det som noget af det bedste, der er sket inden for madkulturen i rigtig mange år, siger han, som er professor på Københavns Universitet og ledende forsker i tarmbakterier.

Han taler om en ny sundhedstrend, der i løbet af det seneste år har slået rødder. På sociale medier deler brugere videoer og billeder af mad og opskrifter med et højt indhold af kostfibre under hashtagget "fibermaxxing".

Begrebet har endda fået et Professoren er positivt stemt, fordi der stort set kun er fordele ved et højt indtag af de grove kulhydrater, som findes i blandt andet grøntsager, brød og bælgfrugter: lavere blodtryk og kolesterol, øget mæthed, bedre fordøjelse, mindre risiko for hjerte-kar-sygdomme. Kostfibre er sunde, det ved de fleste. Danskerne spiser rugbrød som ingen andre, og havregryn er på mange morgenborde.

"Fibermaxxing" er altså en genoplivning af velkendte kostråd. Fuldkornspartnerskabet, der består af myndigheder, organisationer og virksomheder, delte forleden dette opslag på Instagram. At rådene netop nu har fået en renæssance, hænger muligvis sammen med en øget bevidsthed om de fødevarer, der er dårlige for sundheden. De seneste år er der skrevet artikler, lavet programmer og guides til, hvordan man undgår såkaldt ultraforarbejdede fødevarer.

For eksempel frysepizzaer, pølser og sukkerfyldte morgenmadsprodukter. Fibertrenden er en slags modsvar på de industrielt fremstillede fødevarer, mener professor Oluf Borbye Pedersen.

"Der er så meget tale om ultraforarbejdet mad, fordi det indeholder syntetisk kemi, og fordi det ødelægger vores tarmbakterier og øger dermed risikoen for at udvikle inflammation og en række kroniske sygdomme. Kostfibrene fra planter gør det modsatte," siger han. Kun 10-15 procent af voksne mellem 18 og 50 år får nok fibre, viser en ny undersøgelse.

For omtrent 10 år siden introducerede Oluf Borbye Pedersen"professorens grønne energigrød", og senere udgav han en bestsellerbog om grøden, der er en slags smutvej til at få de 600 gram grøntsager, bær og frugt om dagen.

"Det er typisk dem, der læser Kristeligt Dagblad og Politiken, som formår at omsætte deres viden om mad og helbred til daglig sund praksis. Det er sværere at nå ud til de mest udsatte dele af befolkningen," siger han. Rådet fra myndighederne er, at kvinder bør indtage 25 gram om dagen, mens mænd bør indtage 35 gram.

Fødevarestyrelsen anbefaler voksne at spise 600 gram grøntsager, bær og frugt om dagen, ligesom det anbefales at spise en portion havregryn eller en skive rugbrød samt lidt fuldkornspasta. Du skal ikke begynde at spise kapsler med kostfibre. Det vil være tåbeligt, for så får du ikke alle de andre helbredsfremmende stoffer i planterne. Det skal være naturlig mad





