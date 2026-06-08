En aften med fest i Rødkærsbro eskalerede til vold med kniv, Christian Eriksens optræden har sat en stopper for hans karriere, vejsperring på Holstebromotorvejen, Mødrehjælpen yder feriestøtte til fattige børn, musikfestival Thy Rock er udsolgt og ustadigt sommervejr; desuden urolige demografiske tal for unge i Danmark.

På Højbjerg Byvej i Rødkærsbro fandt lørdag aften en fest sted for en gruppe rumænske borgere. Imidlertid var ikke alle i nabolaget tilfredse med den høje musik, der spillede.

En 29-årig mand ringede for at anmode om at fjerne lyden, og da han ikke synes, de reagerede tilstrækkeligt, gik han til angreb med en kniv. Der opstod et tumult, og en person pådrog sig et snitsår i højre hånd, hvor der manglede hud, oplyser politikommissær Peter Søndergård fra Viborg Politi. Gerningsmanden blev anholdt samme aften og løsladt søndag formiddag. Han er nu sigtet for vold af særlig grov karakter, da der ikke er tegn på et drabsforsøg.

Trawl oplyser, at det var et enkeltstående indgreb, der ikke var rettet mod flere personer. Sagen er efterfølgende anmeldt, og politiet efterforsker yderligere omstændighederne omkring hændelsen. Der er i øjeblikket ikke oplysninger om yderligere vindere i sagen, og gerningsmanden er blevet侯以防止逃跑。 Christian Eriksen har fået et alvorligt fald på banen under en landskamp, hvilket har sat et punktum for hans fodboldkarriere. TV MIDTVESTs sportskommentator Dan Hirsch Sørensen udtaler, at der er ting, der er meget vigtigere end fodbold.

Eriksen er nu ude over at spille på højeste niveau, og det er usikkert, om han nogensinde vil vende tilbage til aktiv fodbold. Hændelsen har ført til stor bekymring i fodboldverdenen og blandt fans, der har fuldt medynk med den danske stjerne. Det er en stor udfordring for Eriksen at tilpasse sig livet uden for professionel fodbold, og han får nu opmærksomhed på at tagetid til at helbrede både fysisk og mentalt.

På Holstebromotorvejen syd for Aulum ved Sinding er der fundet tabte metaldele på vejen, hvilket har medført spærring af venstre kørebane. Reporter Ronni Burkal Elkjær oplyser, at det fortsat er muligt at passere stedet i højre kørebane, men trafikken er langsommere end normalt. Myndighederne arbejder på at rydde op og sikre vejen, så normaltrafik kan genoptages så snart som muligt. Førsteprioritet er at forhindre uheld, og trafikanter opfordres til at være ekstra forsigtige i området.

Sommerferien er en tid for glæde og oplevelser for de fleste børn, men ikke alle har samme muligheder. Ifølge direktør Ninna Thomsen i Mødrehjælpen lever cirka et barn i hver skoleklasse i fattigdom i Danmark, og disse børn bliver mindet om deres situation, når kammeraterne er ude på ferie. Mødrehjælpen yder økonomisk støtte til sårbare børnefamilier for at give børnene ferieoplevelser.

I år har 7.400 familier ansøgt om feriehjælp, hvoraf knap 80% er enlige forsørgere, 62% er på offentlig forsørgelse, og 20% er i arbejdsrettede forløb. Denne støtte er afgørende for at mindske kløften mellem børn fra forskellige socioøkonomiske baggrunde. Thy Rock 2026, Nordvestjyllands største musikbegivenhed, er udsolgt for tredje år i træk. Festivalen forventer 12.500 gæster til weekenden den 26.

-27. juni i Thisted. Festivalleder Hans Peter Jarl Madsen udtrykker taknemmelighed for publikums støtte, men advarer mod at købe billetter fra uautoriserede kilder. Han opfordrer til kun at købe billetter via Ticketmasters officielle website, hvor billetter kan overdrages. Køb fra private på nettet kan føre til dobbelt solgte billetter, og da stregkoder kun kan扫描一次，拒绝在入口处可能会让持票人无法入场。组织者 kan ikke hjælpe med erstatning i sådanne tilfælde.

Den kommende uge lovet ustadigt sommervejr med blandt kraftig regn, sol og byger. Meteorolog Mette Zhang fra DMI oplyser, at der ikke er udsigt til langvarig varmt og stabilt vejr. Mandag bliver der tørt, men uden sol, med temperaturer mellem 15 og 20 grader. Tirsdag vil skyerne være fremherskende, især i nord og nordvest, hvor regnen fortsætter.

Om aftenen og natten forventes en regnfront at trænge ind over landet med lokal intense byger og torden. Onsdag og torsdag bliver der spredte byger, men mere sol, hvilket giver pauser i regnen. Intet indikatorer tyder på, at antallet af unge i alderen 16 til 25 år vil falde i de kommende 10 år frem til 2036. Ifølge nye tal falder antallet i 96 ud af 98 kommuner.

Samlet set vil der være cirka 66.000 færre unge i Danmark, svarende til knap hver tiende ung. Udviklingen bekymrer SMVdanmark, fordi den rammer hårdest i områder, hvor virksomheder allerede kæmper med rekrutteringsproblemer. Uddannelseschef Kasper Munk Rasmussen understreger, at mindre Ungdomsårgange gør det sværere at finde lærlinge og kvalificeret arbejdskraft. Kun Rødovre og Skanderborg forventes at få flere unge i perioden





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