Feriegæster skuffede over sommerhusleje

En familie fra Fårvang har oplevet en meget utilfredsstillende ferieoplevelse med DanCenter. De blev skuffede over det sommerhus, de havde lejet, og de havde også problemer med at få en retfærdig regning fra udlejningsfirmaet. Mange andre har også oplevet lignende oplevelser med DanCenter.

Det gik galt for Helle Ringgaard Jensen allerede flere måneder før hun skulle afsted på ferie i september 2025. Hun havde lejet et sommerhus igennem DanCenter, og fem måneder inden hun skulle afsted, skrev udlejningsfirmaet, at hun skulle betale forudbetalt forbrug.

Helle Ringgaard Jensen fra Fårvang ringede og skrev til DanCenter, at hun ikke ville betale, for det var ikke blevet oplyst, da de lejede sommerhuset. Efter flere opkald og e-mails frem og tilbage, endte det med, at hun slap for den forudbetalte forbrugsopkrævning. Da det blev september, og familien nåede frem til sommerhuset i Bork Havn, var de dybt skuffede over det syn, der mødte dem. Der var fyldt med støv, og det var klamt.

Der var edderkopper og spindelvæv, og der manglede batterier i fjernbetjeningerne, og der var flere pærer, der ikke virkede. Familien sagde, at de kunne købe pærerne selv, men Helle Ringgaard Jensen betaler ikke for at tage på ferie for at skifte pærer ud. Desuden var familien blevet stillet i udsigt, at der var badeland ved sommerhuset, men det viste sig, at badelandet var i Skjern, mere end 20 kilometer fra sommerhuset i Bork Havn.

Også efter opholdet havde Helle Ringgaard Jensen problemer med DanCenter. Der kom forskellige meldinger om, at hun skulle betale ekstra for forbruget, og det næste øjeblik skulle hun have penge tilbage. Og den regning hun endte med at betale, forsøgte de at opkræve igen nogle måneder senere.

Helle Ringgaard Jensen er sikker på, at det har hjulpet hendes sag, at hun var stædig og stod fast på, at hun ikke skulle betale de ekstraregninger, hun hævder at have fået tilsendt af DanCenter. Hun tænker, at der er rigtig mange andre, der falder i DanCenters fælde, for de har billige sommerhuse på papiret, men når de begynder på alle deres ekstra-ting, så er det pludselig ikke så billigt alligevel.

I de sidste par dage er det væltet ind med kommentarer og henvendelser fra lejere, der også har oplevet utilfredsstillende forløb med DanCenter. Helle Ringgaard Jensen er ikke eneste, der har haft problemer med DanCenter. Mange andre har også skrevet til os, om at de har haft lignende oplevelser med udlejningsfirmaet. I skrivende stund er der kommet 267 kommentarer på Facebook, og flere af jer har også skrevet direkte til os, om at I har oplevet utilfredsstillende forløb med DanCenter.





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Dancenter Sommerhusleje Ferie Utilfredsstillende Oplevelse

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