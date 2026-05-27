Fem personer er blevet fundet i live i en grotte i Laos, efter at være blevet fanget af et jordskred. Blandt andre emner, er der konflikter i regeringsdannelse og hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland.

I omkring en uge har fem personer været fanget i en grotte i det sydøstasiatiske land Lao s, men i dag er de alle blevet fundet i live.

De fem personer gik ind i grotten i sidste uge for at lede efter guld. Kort efter begyndte et massivt regnvejr, og et jordskred spærrede sidenhen for, at de kunne komme ud igen. Enhedslisten toner konflikter med Løkke ned i regeringsdannelse. Blandt politiske analytikere er der efterhånden bred enighed om, at Danmark snart kan få en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne.

Men den konstruktion ville næppe være mulig uden Enhedslistens mandater som parlamentarisk grundlag - og netop Pelle Dragsteds kompromissøgende linje har vist sig at være afgørende, siger politisk kommentator Lars Trier Mogensen i Deadline. De seneste dage har Israel intensiveret sine angreb i Libanon. 31 personer meldes dræbt af det libanesiske sundhedsministerium. Ifølge Israel sker angrebene i et forsøg på at forhindre Hizbollah i at angribe Israel med blandt andet droner.

Angrebene går også den anden vej - forleden hævdede Hizbollah, at de havde angrebet israelske styrker og kampvogne, der rykkede frem mod den sydlibanesiske by Zawtar al-Sharqiya. Efter måneder med tavshed har dansk-iranske Maria Kafaei Zandeh Del igen fået hul igennem til unge i Iran, som hun underviser online. Nu håber hun, at de igen kan få adgang til viden, kritisk tænkning og omverdenen.

Hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland giver onsdag den maksimale straf til en tiltalt kvinde ved Østre Landsret. Den 53-årig kvinde Irene Ellert er idømt ni år for hendes rolle i sagen, som omhandler 29 milliarder kroner, der strømmede gennem danske kommanditselskabers konti i Danske Banks filial i Estland.

- Det vides ikke hvilke forbrydelser, der har genereret de mange penge eller hvor forbrydelserne er begået, men det er heller ikke en forudsætning for at dømme for hvidvask, skriver anklagemyndigheden. Hun er foruden fængselsstraf i ankesagen frakendt retten til at deltage i ledelsen af et selskab i Danmark og i udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser, skriver Anklagemyndigheden.

Hvis alt går efter planen, kan Randers Regnskov slå dørene op til dele af udvidelsen åbne inden for fire år. I dag går den danske butikskæde under navnet Flying Tiger Copenhagen. Og snart er det også slut med at være danskejet for kæden, der i dag har en stærk tilstedeværelse i en lang række lande uden for Danmark. Flying Tiger er nemlig snart på engelske hænder.

Butikskæden har indgået en aftale om at blive opkøbt af den engelske detailinvestor Modella Capital. Caroline Clante To kvinder på henholdsvis 22 og 26 år bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør, hvor de er sigtet for at have besiddet og overdraget den håndgranat, som blev benyttet. Ifølge sigtelsen overdrog de to kvinder i forening og efter forudgående aftale med nu to anholdte yngre mænd håndgranaten knap to timer inden, at den eksploderede. De to kvinder nægter sig skyldige.

Den 31-årige mand, som fortsat er svært tilskadekommen, var i en gård, hvor håndgranaten blev kastet ind. To yngre mænd er sigtet og blev i går varetægtsfængslet for drabsforsøg mod ham. De nægter sig skyldige. Dommeren valgte at lukke dørene på anklager Esra Cerans anmodning.

Det skyldes mulige medgerningsmænd på fri fod og det tidlige stadie i sagen. Kvindens cyklus kan inddeles i fire årstider, og forstår man de fire årstider, forstår man sin krop bedre som kvinde, mener Ida Axholm, der er cyklusformidler og molekylær- og medicinalbiolog. Vinteren repræsenterer menstruationen, hvor mange kvinder oplever svingende humør. Foråret er kendetegnet ved den follikulære fase, der leder hen til 'sommeren', hvor ægløsningen kommer. Sidst i cyklushjulet kommer efteråret og den luteale fase





