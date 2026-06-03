Fem nye baderåd skal redde flere liv

Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed har reduceret de otte baderåd til fem for at gøre dem nemmere at huske og mere effektive. De nye råd fokuserer på at undgå ensomhed i vandet og advarer mod falsk tryghed fra armvinger.

De otte officielle baderåd er fortid. Nu er der kun fem - og de skal gerne kunne redde flere liv, lyder det fra Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed .

I årtier har der været otte officielle baderåd til danske familier på stranden. De gamle råd er jo ikke forkerte, men vi synes, de trængte til en opfriskning. Vi er blevet opmærksomme på, at de otte råd har været for svære at huske, siger Erik Bech, der er formand for Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed. Du husker måske alligevel det gamle råd, at man kun bør gå ud til navlen, hvis man ikke kan svømme?

Det råd er nu fortid. Vi sætter fokus på det, der virkelig er vigtigt. Så nu er der færre råd, der er lidt kortere, og som gerne skal kunne redde flere liv, siger han. Adspurgt om hvorfor det gamle navleråd er røget, forklarer Erik Bech, at det er mere egnet til søer end havet.

Det kan være fint, hvis man for eksempel er i en stille sø, hvor der bliver langsomt dybere. Men på vestkysten i Danmark kan der for eksempel være strøm og bølger, og man kan blive væltet. Og så er det jo en anden historie. Vær aldrig alene i og ved vand.

Det er det vigtigste. Dem, der ikke er alene, de får hjælp. Og det kan desværre gå meget galt, hvis der ikke er nogen til at hjælpe en. Det kan også være svært at alarmere andre fra vandet, siger han.

Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed advarer desuden mod armvinger, som de trods alt mener kan være farverige og sjove - men som også give en falsk følelse af tryghed, da de ikke gør børn sikre i vandet, ifølge rådet. De lærer dem ikke at flyde. De lærer dem ikke at bevæge sig naturligt i vandet.

De giver kun opdrift på en måde, der holder kroppen i en kunstig position og kan skabe en falsk tryghed hos både børn og voksne, skriver rådet. Derfor skal armvinger altså ses for det, de er: et stykke legetøj. Ikke en sikkerhedsløsning, lyder det fra rådet. Det mest sikre udstyr, et barn kan have i vandet, er en opmærksom voksen lige ved siden af.

Armslængde er ikke en detalje - det er en livline, skriver Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed i et opslag på Facebook. De fem nye baderåd er: 1) Vær aldrig alene i og ved vand. 2) Hold altid øje med børn - brug armslængde. 3) Lær at svømme og flyde. 4) Brug godkendt redningsvest i stedet for armvinger. 5) Kend farerne ved strøm, bølger og dybde.

Rådet håber, at de færre og mere præcise råd vil blive husket bedre og dermed forebygge flere drukneulykker. Hvert år omkommer omkring 50 personer i danske farvande, og mange af disse ulykker kunne undgås med bedre viden og forsigtighed. Med de nye råd sættes der skarpt fokus på de mest kritiske adfærdsændringer, der kan redde liv





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