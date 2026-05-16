Fem mænd blev stukket med kniv i to separate episoder i Aarhus

Fem mænd blev natten til lørdag stukket med kniv i to separate episoder i Aarhus. En 25-årig mand er erklæret død. Østjyllands Politi efterforsker begge sager, men vurderer foreløbigt, at der ikke er nogen forbindelse mellem hændelserne.

Her var tre mænd blevet stukket med kniv, heriblandt den 25-årige, der senere blev erklæret død på Aarhus Universitetshospital. To andre mænd, der også blev stukket med kniv, blev bragt til hospitalet, men er ikke i kritisk tilstand. Vores efterforskning peger i retning af, at der er nogle personer, der har aftalt at mødes i Tilst. Det er formentlig det, der fører til, at en 25-årig mand afgår ved døden, og at to andre bliver ramt af kniv.

Det er uklart, om de tre anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling, og om de i så fald vil blive sigtet for drab på den 25-årige. Nogle timer senere fandt et andet knivstikkeri sted ved Bispehaven i Aarhus Vest - ikke langt fra Tilst. Her blev to mænd på henholdsvis 22 og 25 år stukket med kniv, og den ene af dem blev bragt til hospitalet i kritisk tilstand.

Der, hvor vi er i efterforskningen, har vi ikke linket mellem de enkelte persongrupper, gerningssteder og det motiv, som vi arbejder ud fra, siger Anders Uhrskov, politiinspektør ved Østjyllands Politi. Politiet har endnu ikke foretaget anholdelser i denne sag, men vil være til stede i både Tilst og Bispehaven for at fortage afhøringer og undersøgelser





