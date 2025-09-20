Fem kandidater kæmper om borgmesterposten i Ikast-Brande

Rune Lyager fra Fælleslisten er seneste kandidat i kampen om borgmesterposten i Ikast-Brande Kommune. Han er den femte kandidat der melder sig klar til valget.

Endnu en kandidat har meldt sig klar til at kæmpe om borgmesterposten i Ikast-Brande Kommune. Denne gang er det Fælleslisten , der træder frem med deres kandidat. Det oplyser partiet selv på deres hjemmeside. Kandidaten er den lokale tømrer Rune Lyager , som bor i Brande. Han er i dag et af de tre byrådsmedlemmer for Fælleslisten i kommunen.

Rune Lyager udtaler sig om sin motivation for at stille op til borgmesterposten: “Gode løsninger kræver et bredt samarbejde – også på tværs af de politiske skel. Som borgmester vil jeg lægge vægt på dialog, gensidig respekt og et fælles ansvar. Jeg vil arbejde for en åben og gennemsigtig beslutningsproces, hvor både borgerne og byrådet får adgang til relevant information i god tid. Og hvor der er en ærlig kommunikation omkring de valg og prioriteringer, der træffes”, udtaler Rune Lyager på partiets hjemmeside. Denne udmelding kommer blot en uge efter, at et flertal i byrådet bad Fælleslisten om at forlade forhandlingerne om budgettet for det kommende år. Med Rune Lyagers kandidatur er der nu hele fem kandidater, der er klar til at kæmpe om borgmesterposten i Ikast-Brande Kommune. Udover Fælleslistens Rune Lyager går den nuværende borgmester Ib Lauritsen fra Venstre efter genvalg. Han skal blandt andet kæmpe mod modkandidaterne Kasper Pauli Pedersen fra Socialdemokratiet, Henrik Overgaard fra Konservative og Simon Vanggaard fra Dansk Folkeparti. Valget i Ikast-Brande Kommune tegner dermed til at blive en spændende affære, hvor forskellige politiske retninger og visioner skal dyste om borgernes gunst. Borgmestervalget er en afgørende faktor for kommunens fremtid, og de kommende uger og måneder vil være præget af debat og politiske udmeldinger fra de forskellige kandidater og partier. De kommende valgkampagner vil fokusere på en lang række emner, som for eksempel kommunens økonomi, uddannelsesmuligheder, velfærd, infrastruktur og miljø. Borgerne i Ikast-Brande Kommune vil have en vigtig rolle i at vælge den person, som de mener, bedst kan repræsentere deres interesser og føre kommunen i den rigtige retning. De kommende politiske debatter vil give vælgerne mulighed for at danne sig et indtryk af kandidaternes holdninger og visioner for kommunen. Samtidig vil det være vigtigt for borgerne at sætte sig ind i de forskellige partiers politik og programmer, så de kan træffe et informeret valg. En af de vigtigste faktorer i valgkampen vil være at skabe tillid og troværdighed overfor vælgerne. Kandidaterne skal vise, at de er i stand til at lytte til borgernes bekymringer og arbejde for at løse de udfordringer, som kommunen står overfor. Samarbejde på tværs af partiskel bliver også et centralt tema, som Rune Lyager allerede har pointeret. Det er afgørende for at sikre stabile og holdbare løsninger for kommunens fremtid. Byrådsmedlemmerne vil skulle bevise deres evne til at indgå kompromisser og arbejde sammen for det fælles bedste. Ud over de politiske emner vil der også være fokus på lokale sager og udfordringer. Det kan være alt fra byudvikling og trafik til kulturelle tilbud og fritidsaktiviteter. Kommunens borgere vil forvente, at kandidaterne har konkrete planer og løsninger på disse spørgsmål. Det er vigtigt, at kandidaterne tager udgangspunkt i borgernes behov og ønsker, når de udformer deres politiske budskaber. En aktiv og engageret debat vil være afgørende for at skabe en demokratisk proces, hvor borgerne føler sig hørt og involveret. Valgdeltagelsen vil også være en vigtig faktor, og det er afgørende, at så mange borgere som muligt benytter sig af deres stemmeret. Jo flere der stemmer, desto mere legitimt vil valget være, og desto bedre vil det afspejle borgernes ønsker og behov. Samtidig er det vigtigt, at borgerne er opmærksomme på vigtigheden af at sætte sig ind i de forskellige kandidaters og partiers politik, så de kan træffe et informeret valg. Valgkampen i Ikast-Brande Kommune er nu officielt skudt i gang, og der er lagt op til en spændende periode med politiske debatter, udmeldinger og møder. Borgerne kan forvente at blive bombarderet med informationer og opfordringer til at stemme. Det er op til hver enkelt borger at tage ansvar og sætte sig ind i de forskellige kandidaters og partiers politik, så de kan træffe det valg, der bedst repræsenterer deres interesser og ønsker for kommunens fremtid





