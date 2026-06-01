Fem danske restauranter modtager første Michelin-stjerne

Fem danske restauranter modtog deres første Michelin-stjerne ved aftenens uddeling. Kadeau fik deres tredje stjerne, og der er nu tre restauranter med tre Michelin-stjerner i Danmark.

Fem danske restauranter modtog deres første Michelin-stjerne ved aftenens uddeling. Ligeledes fik restaurant Kadeau deres tredje stjerne. Her blev der uddelt stjerner til både svenske, norske, finske, islandske og danske gastronomi-stjerneskud.

Der var både jubel, tårer og overraskelse i Tivolis koncertsal, hvor fem danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Mens flere af toprestauranterne holder til i Hovedstadsområdet, så tog restauranterne Bach & Nurup (Aalborg) og Okê (Skagen) hver især en Michelin-stjerne med hjem til Nordjylland. Og dét er en særlig detalje, som tidligere chefredaktør på madmagasinet Gastro, Jesper Uhrup Jensen, bider mærke i.

- Det er altid svært for restauranter i provinsen, for de kan ofte være lidt overset i Michelin. Man ved aldrig, hvor meget bedømmerne kommer rundt, fortæller Jesper Uhrup Jensen Og sådan en stjerne skal fejres, fortæller Jacob Lauridsen, som er restaurantchef ved restaurant Okê på Ruths Hotel i Skagen, til Ritzau. - Den betyder enormt meget for alle, der arbejder på hotellet, og det betyder jo noget for vores selvforståelse.

Det er en blåstempling af alt det arbejde, som vi alle sammen laver, og det er uanset, hvor man er ansat på hotellet, uddyber han. Fællesbillede af alle repræsentanterne fra de ni Nordiske restauranter, som modtog deres første michelin-stjerne. Ud af de ni, er fem af dem danske. Kadeau, som i forvejen havde to stjerner, har nu fået deres tredje.

Og da både Geranium og Jordnær holdte fast i deres tre stjerner, betyder det, at der igen er tre restauranter med tre Michelin-stjerner i Danmark. Det sker, at der nu 42 restauranter i Danmark med mindst én Michelin-stjerne hængende på væggen - og sammenlagt har de 53 stjerner (55 inklusiv Færøernes restaurant PAZ, som har to stjerner)





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michelin-Stjerne Danske Restauranter Kadeau Bach & Nurup Okê

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verdens største sag om syge donorbørn vokser - pilen peger mod DanmarkDonorbørn kan bære en livsfarlig genfejl uden at vide det, lyder bekymringen fra et netværk af genetikere.

Read more »

Se Vingegaards fem etapesejre på vej mod den italienske triumfHer kan du se billeder fra Jonas Vingegaards fem etapesejre i den italienske grand tour Giro d'Italia.

Read more »

Fem danske restauranter modtager første michelinstjerneFem danske restauranter har modtaget deres første michelinstjerne ved uddelingen i Tivoli i København. 32 danske restauranter har modtaget en enkelt stjerne ved årets uddeling.

Read more »

Flere nyheder: Michelin-stjerner, regeringsdannelse, sport og mereMandag aften modtog flere danske restauranter michelinstjerner. Mette Frederiksen ankom til kongeskibet for at meddele regeringsdannelse. Jonas Vingegaard vandt Giro d'Italia, og Aalborg Håndbold vandt DM-finale. Desuden eksplosion på Malta og anholdelse af rumænsk bandeleder.

Read more »