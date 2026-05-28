Fejl ved indtagelse af D-vitamin: mange tager det på forkert vis

Nye tal viser, at hver tredje dansker tager store risici i solen, og samtidig begår mange en fejl ved indtagelsen af D-vitamin. Forskere understreger vigtigheden af at tage vitaminet sammen med fedt for at sikre optimal optagelse, og regelmæssighed er afgørende. Læs mere om anbefalinger og de Potentielle sundhedsmæssige fordele.

Nye tal viser, at hver tredje dansker tager store risici i solen, men samtidig begår mange en almindelig fejl, når de tager D-vitamin. På trods af, at D-vitamin er et af de mest populære vitaminer, optager kroppen kun det godt, når det indtages sammen med fedt.

Mange tager deres tilskud med et glas vand på tom mave, ofte som en hurtig del af morgenrutinen, hvilket ikke er ideelt. Det anbefales i stedet at tage D-vitamin i forbindelse med et måltid, der indeholder fedtstoffer, for eksempel yoghurt, æg, avocado eller andre fedtholdige fødevarer. På den måde sikres en bedre optagelse.

Farmaceut Radka Procházková fra Dr. Max forklarer, at D-vitamin kan tages på alle tidspunkter af dagen, men at det bør ske sammen med mad eller mælk for optimal effekt. Eksperter understreger desuden vigtigheden af regelmæssighed; et stabilt indtag på samme tidspunkt hver dag hjælper med at opretholde et jævnt D-vitaminniveau i kroppen. D-vitamin dannes naturligt i huden under sollys, men i Danmark er solen sjældent stærk nok om vinteren til at kroppen kan producere tilstrækkelige mængder.

Mangel på D-vitamin forbindes med træthed, muskelsvaghed, øget risiko for infektioner og svækkede knogler. Ifølge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er det anbefalede daglige indtag for voksne omkring 600 IE, men mange kosttilskud indeholder højere doser i vinterperioden. Flere undersøgelser peger også på, at vitaminet kan have en positiv indflydelse på muskelstyrke, mobilitet og risikoen for fald blandt ældre





