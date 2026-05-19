Feeling Down after Eurovision Debut: Swedish Contestant Reflects on Low Score

Swedish singer Felicia shared her feelings on social media after her Eurovision debut. Despite having performed in a pop culture powerhouse like Sweden, her song 'My System' only got 16 points from the public and 35 points from the jury. She openly admits feeling overwhelmed by all the negative feedback she got, confessing to have hardly any hearing positive comments from her Swedish audience.

Sådan lyder et af de skudsmål, den svenske deltager i årets Eurovision -finale, Felicia , fik efter sin optræden i lørdags. DagbladetDet går ikke upåagtet hen i en popnation, som har fostret vindere som Loreen, Herrey's, Charlotte Nilsson, Carola og Abba, og som normalt er at finde blandt de allerbedst placerede.

Men i år fik Felicias 'My System' blot 16 point fra publikum og 35 point fra fagjuryen. Hun lægger ikke skjul på, at hun bliver påvirket af den megen negativ respons.

'Jeg har grædt, men ikke fordi jeg endte på 20. pladsen. Jeg har været meget stresset over alle de kommentarer, jeg kommer til at få. Jeg har ikke tænkt mig at gå ind og læse min kommentarsektion i lang tid, der bliver ingen positive reaktioner fra Sverige,' sagde hun efter lørdagens show til den norske avis.

'Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det var virkelig fedt at komme på 20. pladsen, men uanset om det er 20. pladsen eller femtepladsen – det er stadig et nederlag. Man må tage det for, hvad det er,' sagde hun til den svenske avisgreen roomMen det skyldes ifølge hende selv blot, at hun skulle på toilettet





