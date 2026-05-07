Federico Valverde afviser hovedskade: 'Slå hovedet mod et bord' - Real Madrid-spiller anklages for disciplinærsag

Real Madrid-spiller Federico Valverde er blevet meldt ud med en hovedskade og anklages for en disciplinærsag. Han afviser, at skaden skyldes, at holdkammeraten Aurélien Tchouaméni skulle have slået ham i hovedet. I stedet hævder Valverde, at han ved et uheld slog sit hoved mod et bord.

Efter Real Madrid s melding om en disciplinærsag og en hovedskade afviser Federico Valverde , at han blev slået. Real Madrid -spillerne Federico Valverde og Aurélien Tchouaméni har spillet utallige kampe sammen på midtbanen.

Men på det seneste har de ikke været de bedste venner på træningsbanen. (Arkivfoto). Matthew Childs/Ritzau ScanpixReal Madrid-spilleren Federico Valverde er ude i mindst ti dage med en hovedskade. Men Valverde afviser, at skaden skyldes, at holdkammeraten Aurélien Tchouaméni skulle have slået ham i hovedet.

I stedet hævder Valverde, at han ved et uheld slog sit hoved mod et bord. Det skriver uruguayaneren torsdag aften i en Instagram-story. - I dag havde vi en uoverensstemmelse. Under diskussionen kom jeg ved et uheld til at slå hovedet mod et bord, hvilket gav mig en lille flænge i panden, som krævede et rutinetjek på hospitalet.

Tidligere torsdag har Real Madrid oplyst, at Valverde er ude med en hovedskade i 10 til 14 dage. Real Madrid har også meddelt, at klubben har indledt en disciplinærsag mod både Valverde og Tchouaméni. Meldingerne kom, efter at spanske medier i detaljer havde beskrevet, hvordan Tchouaméni skulle have slået Valverde i hovedet i omklædningsrummet. Valverde pådrog sig ifølge AS og Marca en flænge i hovedet i forbindelse med faldet efter slaget fra holdkammeraten.

Selv om jeg forstår, at det måske er lettere for jer at tro, at vi kom op at slås, eller at noget var med vilje. Men sådan skete det ikke. Jeg føler vrede over situationen. Det knuser mig i sjælen at være nået til et punkt, hvor jeg skændes med en holdkammerat.

Undskyld. Jeg er oprigtigt ked af det, lyder det fra Valverde. Real Madrid skal søndag på besøg hos FC Barcelona i La Liga. Barcelona kan med en sejr eller et uafgjort resultat sikre sig det spanske mesterskab





