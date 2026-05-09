Fear of new, deadly virus board cruise ship on Tenerife

The text focuses on the increasing number of deaths and the concerns raised by a potentially deadly virus on the cruise ship MV Hondius in Tenerife, despite the World Health Organization's (WHO) low risk assessment.

Meldingerne er mørke og dystre. Flere og flere dør. De fleste husker tiden under covid-19 og tanken om en potentielt ny smitsom virus giver mange folk dårlige minder.

Det skaber især nervøsitet blandt både lokale og turister på Tenerife, hvor krydstogtskibet er på vej hen. Den ekstremt frygtede virus har nemlig så høj en dødelighed, at den ikke kan udvikle sig til en pandemi. Flere passagerer er smittet og er blevet evakueret med specialfly. Sundhedsmyndigheder i flere lande foretager nu smittesporing af op til 40 personer, der forlod skibet, før alarmen gik i gang.

Eksperter fremhæver dog, at en virus, der dræber sin vært hurtigt, ofte aldrig når at sprede sig globalt, før smittekæderne brydes. Elisabeth Marnik, der er immunolog, forsker og videnskabsformidler med en doktorgrad i genetik og immunologi, mener, at frygten omkring “MV Hondius” er kørt fuldstændig af sporet.

“Personligt er jeg ikke bekymret for, at dette bliver den næste pandemi baseret på de oplysninger, vi har nu,” skriver hun i en analyse af situationen. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anser også risikoen for yderligere spredning af smitten for at være lav.

“Dette er ikke den næste Covid-pandemi, men det er en alvorlig infektionssygdom,” sagde hun





Hantavirus udtodigd på hollandske krydstogtsskibMV HondiusNy rapportering om hantavirus fundet på hollandske krydstogtsskib MV Hondius, mens Peter Qvortrup Geisling, vores allesammens TV-læge og sundhedskorrespondent, giver de mest centrale pointer i forhold til risikoen, smittetilhængere og behandling af hantavirus i en amplignet tekst.

Dagens Store Nyhedsoverblik: Fra Politisk Turbulens til Sundhedskriser og Sportslige DramaerEn omfattende gennemgang af dagens vigtigste historier, herunder regeringsforhandlingerne i Danmark, hantavirus-udbruddet på MV Hondius og sportslige højdepunkter.

Spanske myndigheder afspæringer område i havnen på Tenerife for krydstogtskib med Hantavirus-ramtSpanske myndigheder har afbrudt adgangen til havnen i Granadilla på Tenerife for et tvistende krydstogtskib, der sejler til i morgen, da det er blevet affattet af området for at minimere en potentiel smittespredning af Hantavirus. Der bliver presset udevakueringen af besætning og passagerer senere i dag, hvis vejret tillader det.

Dagens nyhedsoversigt: Fra hantavirus til dansk politikEn samling af aktuelle historier herunder et hantavirus-udbrud på krydstogtskibet MV Hondius, politiske forhandlinger om regeringsdannelse og diverse sports- og kulturhistorier.

