FCK fans urged to drop inflatable beach balls for important European playoff

This text discusses a tradition in Danish football clubs where fans bring inflatable beach balls to games and the football club FCK encouraging its fans not to bring these balls for an upcoming important game.

FCK- fanklub opfordrer nu klubbens fans til at droppe traditionen om oppustelige badedyr ved søndagens kamp. Ifølge fanklubben skyldes det en vigtig kamp i vente og en dårlig fodboldsæson.

Traditionen tro er badedyr i Parken blevet en fast del af afslutningen på fodboldsæsonen for den københavnske fodboldklub FCK. Og var du en af dem, der havde pakket det oppustelige badedyr til søndagens kamp mod Randers, kan du altså godt lade badebolden blive hjemme. Efter løvernes nederlag til F.C. Midtjylland i pokalfinalen torsdag, kan fodboldklubben se frem mod en vigtig europæisk playoff kamp i den kommende tid.

'Derfor føles det altså ikke helt som tidspunktet til at sende hverken spillere eller fans på sommerferie endnu, da sæsonen selvsagt ikke slutter på søndag. Selvom vi nok er mange, der godt snart kunne trænge til, at denne sæson slutter,' skriver fanklubben i et opslag påVidere skriver fanklubben, at beslutningen om at lade badedyrene blive hjemme også skyldes, at niveauet for fodboldklubben denne sæson langt ikke fra har været på et niveau, hvor der er noget at fejre. F.C.

Københavns fanklub opfordrer i stedet til, at de mange fans gemmer badedyrene til næste sommer i stedet





