FC Midtjylland vinder pokalfinale med 1-0 over FC København, men raketaffyringer i Parken

FC Midtjylland vandt en rodet og uskøn pokalfinale over FC København med 1-0 - og de midtjyske spillere var forståeligt lykkelige efter kampen. Men der var også en lille alvor i snakken efter fejringen. I starten af anden halvleg blev der fyret et utal af vildfarne raketter af fra FC Københavns fantribune. En af raketterne eksploderede meget tæt på FCM-målmand Elias Olafsson, der efterfølgende tog spurten ud af banen. Kampen blev dog ikke afbrudt, da dommeren valgte at beordre de to mandskaber ned i spillertunnellen. Nu skal AGF være et storhold! Fyringssæson i Superligaen. Og Silly Season. I dag skal vi selvfølgelig kigge på baggrunden og perspektiverne for AGF's sensationelle guld. Vi kigger på fyringstruede Superliga-trænere. Vi skal også ind i Real Madrids betændte omklædningsrum. Transferrygter vender vi også.

Nu skal AGF være et storhold! Fyringssæson i Superligaen. Og Silly Season. I dag skal vi selvfølgelig kigge på baggrunden og perspektiverne for AGF's sensationelle guld.

Vi kigger på fyringstruede Superliga-trænere. Vi skal også ind i Real Madrids betændte omklædningsrum. Transferrygter vender vi også. Vært: Lasse Vøge Medværter: Jannick Liburd og Emil Berggreen (B.T.s fodboldeksperter) Producere: Daniel Sarto Lassen og Emilie Maja Jeppesen Ansvarlig: Niels Philip Kjeldse





