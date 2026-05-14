FC Midtjylland's dramatic 2005 Danish Cup final

The story of FC Midtjylland's second Danish Cup final appearance in 2005, where they faced Brøndby and were denied a historic victory due to a controversial red card.

FC Midtjylland var som klub blot seks år gammel, da man stod i sin anden pokalfinale i 2005. Scenen var sat i Parken. Modstanderen var Brøndby - præcis som to år tidligere, hvor FCM blev sat til vægs med et klart nederlag på 0-3.

Men denne gang så det ud til, at FC Midtjylland skulle løfte det første trofæ i klubbens historie. Cheftræner Erik Rasmussens tropper vendte en Brøndby-føring på 1-0 til en føring på 2-1. Anfører Michael Hansen udlignede lige efter pausen, og efter en times spil scorede Razak Pimpong til 2-1. De tusindvis af FCM-fans i nationalarenaen var ellevilde.

Tacklede stjernen bagfra FCM dominerede finalen, men så skete det, som vendte alt på hovedet. Midt på banen satte målscorer Pimpong en tackling ind bagfra på Brøndby-stjernen Johan Elmander, som faldt til jorden. Pimpong ramte først bolden, før han ramte manden, men kampens dommer, Knud Erik Fisker, fiskede resolut et gult kort op af lommen. Sådan ét havde ghaneseren også fået tidligere i kampen, så det blev vekslet til et rødt chok for FC Midtjylland.

Alle i den midtjyske lejr var rasende og mente, at dommerens beslutning var forkert. Pimpong forlod hovedrystende banen, og senere fik Brøndby udlignet til 2-2. Ruben Bagger afgjorde kampen i den forlængede spilletid





