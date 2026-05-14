FC Midtjylland fans fra hele landet til pokalfinal

FC Midtjylland har en bred støttegruppe, der dækker hele landet. Mange af dem, der har spillet i klubbens samarbejdsklubber, er blevet voksne og har beholdt et tilhørsforhold til klubben, selv efter at være flyttet ud af regionen.

Når FC Midtjylland sidst på eftermiddagen spiller pokalfinale i Parken mod FC København, vil flere end 16.000 FCM-fans være på plads i nationalarenaen. De mange tilhængere, som har købt deres billet gennem FC Midtjylland, kommer fra hele 262 forskellige postnumre fordelt i hele Danmark.

- Det er vi selvfølgelig virkeligt glade for, siger Preben Rokkjær, som er brand director hos FC Midtjylland. Langt de fleste FCM-fans kommer naturligt nok fra Herning (3.172 billetter) og Ikast (808). Nummer tre på listen er i øvrigt Holstebro, som også har taget FC Midtjylland til sig med 657 billetter. Men på listen finder man FCM-fans alle vegne.

Også i København, hvor dagens pokalfinalemodstander som bekendt er fra. Lægger man de københavnske postnumre sammen, viser det, at hundredevis af fodboldfans bosat i hovedstadsområdet kommer i Parken for at holde med midtjyderne. Og så er der det med de midtjyske rivaler til FC Midtjylland. 281 FCM-fans fra postnummer Silkeborg har købt en billet til pokalfinalen - og 53 fra ærkerivalerne Viborgs område.

FCM-fans fra hele landet Det bredt favnende billetsalg viser ifølge FCM-bossen, at klubben favner særdeles bredt rent geografisk. Tiderne, hvor FC Midtjylland udelukkende var en Herning/Ikast-ting, er ifølge ham for længst forbi. - Vi har eksempelvis 19 forskellige opsamlingssteder for fans, der skal afsted til pokalfinalen, påpeger Preben Rokkjær, som tilføjer, at 140 busser tager afsted fordelt på de 19 opsamlingssteder.

En stor del af forklaringen på, at FC Midtjylland har fat i tilhængere rundt omkring i hele landet, skal ifølge Preben Rokkjær findes i FCM’s klubsamarbejde i den midt- og vestjyske region. I alt 136 klubber er med i samarbejdet. - Mange af dem, der har spillet i vores samarbejdsklubber, er med tiden blevet voksne, og nogle har selv fået børn.

Og så har mange beholdt et tilhørsforhold til FC Midtjylland, selv hvis de er flyttet ud af regionen, påpeger Preben Rokkjær





