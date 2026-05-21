FC København vinder playoff-brag med 3-1 over Brøndby efter forlænget spilletid

FC København vandt playoff-braget med 3-1 over Brøndby efter forlænget spilletid. Angriberen blev udskrevet med en gigantisk tilflytning af vrede, efter at være blevet kritiseret for sin sæson, men spillede meget bedre i torsdagens afgørende kamp.

DRAMA! FC København vandt torsdagens playoff-brag med 3-1 over Brøndby efter forlænget spilletid. Gigantisk forløsning for angriberen. Sikke et indhop!

Han skyder københavnerne i Europa efter en sæson, hvor han er blevet kritiseret VOLDSOMT meget. Og de to mål, han stod for? De mindede altså om dengang, han blev kaldt 'ét af verdens største talenter' i Dortmund. Mareridtskamp af japaneren.

HELT væk i første halvleg. Alt for mange fejl. Og en gigantisk brøler, da han forærede hjemmeholdet en scoring kort før tid. Han virkede ganske enkelt rystet fra start til slut.

Hjemmeholdets billetfadæse, der pludselig betød, at 600 FCK-fans alligevel ikke kunne være en del af udebaneafsnittet, havde i den grad sat sindene i kog forud for opgøret. De sociale medier er for længst brændt sammen. Og FCK har raset i flere dage. Derfor havde de københavnske fans da heller ikke tænkt sig at lade det gå ubemærket hen, da de mødte op på Brøndby Stadion.

For da Brøndby-spillerne løb ud til opvarmningen, kunne man blandt andet se forsvarsspilleren Louis Binks lunte forbi alle FCK-stjernerne, mens han 'tabte' en flaske vand lige foran ærkerivalernes fysiske træner Andrew Clark. Sidstnævnte svarede igen ved at kaste den tilbage i retning af Binks. Et forvarsel om, hvad der ventede på banen. Der kom konstant ondt blod, og krydr så dét med den derby-stemning, som de to fangrupper kan præstere.

Det får simpelthen hele fodbold-Europa til at måbe. Alle kigger misundeligt på den kulisse. Intet europæisk fodbold næste år. Brøndbys sæson har været en kæmpe katastrofe.

En fadæse, faktisk. Og så lige et nederlag til ærkerivalerne i den sidste og afgørende kamp... av, av, av! Spørgsmålet er, om Steve Cooper er træner på Vestegnen efter sommerferien? FCK kan derimod juble over en plads i Conference League-kvalifikationen.

Omkring kulissen lyder konklusionen. Hovedstadsklubbens sæson har været en kæmpe skandale uanset





Narendra Modi besøger Norge til topmøde om grøn omstilling og vækst, indfører Bollywood-klanger i KøbenhavnIndiens premierminister, Narendra Modi, besøgte Norge til et topmøde med de nordiske regeringchefer. Det var den tredje topmøde på otte år, med fokus på grøn omstilling, digitalisering, innovation og handel.

FC København besejret med færre抜きbilletter end forudsetFC Københavns frustration over Brøndbys overraskende beslutning om at reducere billetsalget for en playoffkamp til en Europacup-finale. FCK indkaldte Brøndby og Divisionsforeningen til krisemøde for at diskutere situationen, men det var ikke muligt at ændre på den pludselige reduktion af billetter.

Derby er tilbage med fans efter massiv uro i 2024: Sådan forbereder medier sigFor første gang i over halvandet år vil der senere i dag være tilskuere fra udebaneholdet på tribunen, når FC København og Brøndby IF tørner sammen i Superligaens playoff-kamp, der giver adgang til europæisk fodbold.Sidst de to hold mødtes på de betingelser, førte det til voldsomme uroligheder på Brøndby Stadion.

Derbyet mellem FC København og Brøndby: En kamp om europæisk fodbold og selvforståelseDer er mere end europæisk fodbold på spil, når FC København og Brøndby mødes i kampen om en plads i kvalifikationen til Conference League. Begge klubber har haft en sæson med alvorlige knæk, og opgøret er en kamp om at kunne se sig selv i spejlet med god samvittighed over sommeren. FCK står overfor en stor udskiftning i spillertruppen, og Brøndby-træneren kalder opgøret for sæsondefinerende.

