FBI kritiserer svømning i nærheden af Pearl Harbor-graven

En talsmand fra FBI har kritiseret nyhedsbureauet AP for at oversætte en invitation til en rundvisning på USS Arizona til en fest eller ferie. Ifølge talsmanden er det dumt at svømme i nærheden af graven, hvor der ligger jordiske rester af mere end 1.000 amerikanske soldater, der døde i Pearl Harbor i 1941.

De svømmede angiveligt rundt i omtrent 30 minutter. Selv kalder FBI det for dumt. Regeringsmails afslører nemlig ifølge nyhedsbureauet Det i sig selv er ikke opsigtsvækkende, men det er destinationen for plaskeriet til gengæld, skriver Udflugten var omkring USS Arizona, hvor der ligger jordiske rester af mere end 1.000 amerikanske sømænd og soldater, der døde i Pearl Harbor i 1941.

Videre lyder det, at udflugten blev arrangeret af militæret og fandt sted i august under et todages stop på Hawaii. Ni andre personer var også med på turen. De svømmede angiveligt rundt i nærheden af graven i 30 minutter. En talsmand fra FBI har beskyldt AP for at forsøge at forvandle en invitation fra den øverstkommanderende general for Indo-Pacific Command til en militærbase til en fest eller ferie, hvilket er så dumt, skriver mediet.

Det er en historisk rundvisning for at ære de helte, der døde på USS Arizona – ikke en fest, lød det videre fra talsmanden. AP skriver ifølge mediet, at flere FBI-direktører gennem tiden har besøgt mindesmærket. Dog skal ingen have snorklet der siden 1993





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FBI Svømning Pearl Harbor USS Arizona Mindesmærket

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dronning Margrethe gennemgår ballonudvidelsen af hjertets kranspulsåre, indlagt på RigshospitaletKongehuset oplyser, at Dronning Margrethe har gennemgået en ballonudvidelsen af hjertets kranspulsåre, efter at hun torsdag eftermiddag blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe.

Read more »

Generation Identitær anklager politiet for at ignorere politisk motiveret voldMagnus Hede fortæller om et brutalt overfald på Nørrebro og kritiserer politiets manglende efterforskning af vold mod den yderste højrefløj.

Read more »

Den store forvandling af det danske køkken: Fra traditionelle skabe til moderne udtræksskufferEn dybdegående analyse af skiftet i køkkenindretning, hvor traditionelle skabe erstattes af moderne skuffesystemer for bedre overblik, ergonomi og pladsudnyttelse.

Read more »

Omkring halvdelen af danskere over 25 år ramt af stroke, og der reageres for sentStroke er en tilstand, hvor en blodprop i hjernen, eller en blødning, forstyrrer blodgennemstrømningen. Ifølge Dansk Råd for Genoplivning bliver omtrent hver femte dansker over 25 år på et tidspunkt i livet ramt af stroke. Samtidig er det vigtigt at reagere med det samme, da hurtig behandling kan være afgørende for, hvor alvorlige skaderne bliver. Ifølge eksperterne er der tale om en blodprop i hjernen i langt de fleste tilfælde og især er Danmark blandt de førende lande, når det gælder behandling af stroke.

Read more »

Brancheorganisation kritiserer politiets indsats i butikstyverierDe Samvirkende Købmænd kritiserer politiets håndtering af butikstyverier, hvor der hvert år bliver stjålet over to milliarder kroner. Politiet følger ikke med, mener brancheorganisationen, selvom anmeldelserne og sigtelserne er steget. Rigsrevisionen har også rettet skarp kritik af politiets håndtering.

Read more »

WHO erklærer ebola-udbrud i DR Congo og Uganda som en international sundhedskriseVerdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærer et udbrud af ebola i DR Congo og Uganda for en offentlig sundhedskrise af international betydning. Ombudsvisebror Ombudiwana fra WHO siger, at udbruddet af ebola af Bundibugyo-varianten ikke opfylder kriterierne for en pandemisk nødsituation og advarer om en "meget høj dødelighed" i DR Congos sundhedsministerium lørdag. En mand ankommer lørdag i ambulance til et hospital i Bunia i provinsen Ituri, hvor der er et bekræftet udbrud af ebola-varianten Bundibugyo.WHO's erklæring om en offentlig sundhedskrise af international betydning forkortes PHEIC (Public Health Emergency of International Concern).

Read more »