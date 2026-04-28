Denne artikel undersøger begrebet 'fattigdommens feminisering' og afslører de strukturelle forbindelser mellem det kapitalistiske økonomiske system, kønsrelationer og kvinders uforholdsmæssige byrde af fattigdom, især i det globale syd. Artiklen belyser den dobbelte udbytning af kvinder gennem ubetalt husarbejde og løndiskrimination, og argumenterer for en grundlæggende omorganisering af forholdet mellem produktion og social reproduktion.

Begrebet 'fattigdommens feminisering' er et kritisk analytisk redskab, der afslører det strukturelle forhold mellem det kapitalistiske økonomiske system og kønsrelationer. Kvinder udbyttes inden for familien gennem ubetalt husarbejde, især i det globale syd, som illustreret ved billedet af Rosa Milena Siagama Arce fra Embera Chami-folket i Colombia.

Når vi diskuterer fattigdom, har vi ofte tendens til at behandle det som et neutralt fænomen, der rammer alle lige hårdt. Men en klassebaseret analyse afslører, at fattigdom ikke er jævnt fordelt, og at kvinder bærer dens byrde mere akut og vedvarende. Fattigdommens feminisering opstod i 1970’erne for at beskrive den stigende fattigdom blandt kvinder, især dem, der alene forsørger deres familier. Det er nu klart, at fattigdom er knyttet til magtstrukturer, der bestemmer adgangen til ressourcer.

Data fra UN Women viser, at 9,2 procent af kvinder og piger lever i ekstrem fattigdom, mod 8,6 procent af mænd og drenge, og denne kløft forværres i aldersgruppen 25-34 år, hvor kvinder er 25 procent mere tilbøjelige til at leve i ekstrem fattigdom. Verdensbankens rapporter viser en global lønforskel på 23 procent, der stiger til 47,9 procent i Sydasien. Disse tal er dog kun symptomer og graver ikke ned til rødderne af problemet.

Fattigdommens feminisering kan ikke forklares udelukkende med lønforskelle, men skal forstås inden for rammerne af en dybere økonomisk struktur, der systematisk reproducerer kønsulighed. Kapitalismen producerer ikke kun klasseforskelle, men også kønsforskelle gennem organiseringen af arbejdet, der tjener kapitalens interesser. Clara Zetkin argumenterede for, at kvinder møder en dobbelt udbytning: som arbejdere med lavere løn og gennem ubetalt husarbejde, der sikrer reproduktionen af arbejdskraften uden omkostninger for kapitalen.

Anuradha Ghandy bekræftede denne analyse og påpegede, at denne dobbelte udbytning er skarpere i det globale syd, hvor klasse, kaste og køn skærer sig ind i et system af dominans. Adskillelsen mellem økonomisk anerkendt produktivt arbejde og ubetalt arbejde for livets videreførelse er centralt. Kvinder udfører typisk husligt og omsorgsmæssigt arbejde, der danner grundlaget for social reproduktion, men dette arbejde opnår ingen økonomisk anerkendelse, hvilket mindsker dets værdi og udelukker kvinder fra økonomisk uafhængighed.

Socialistisk feminisme kræver anerkendelse af dette arbejde og dets omdannelse til et kollektivt ansvar gennem offentlige vuggestuer, plejeinstitutioner og sociale ydelser, hvilket er et kald på en grundlæggende omorganisering af forholdet mellem produktion og social reproduktion. Samtidig integreres kvinder på ulige vilkår på arbejdsmarkedet og er koncentreret i lavtlønnede, prekære sektorer med ringe stabilitet og beskyttelse. Lønnet arbejde bliver ofte en forlængelse af afhængighed, især på grund af vedvarende løndiskrimination og begrænsede muligheder for avancement.

Situationen forværres af den dobbelte byrde, kvinder bærer ved at kombinere lønnet arbejde med ubetalt husarbejde uden en retfærdig omfordeling af roller. Denne dualitet er ikke en biologisk skæbne eller en kulturel arv, men et resultat af et klassebaseret økonomisk system, der har brug for at holde kvinder som den fleksible arbejder, der kan skubbes til kanten, når markedet kræver det, og tilkaldes igen, når billig arbejdskraft er nødvendig.

Det er afgørende at forstå disse strukturelle forhold for at kunne udvikle effektive strategier til at bekæmpe fattigdom og fremme ligestilling





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran er bedre rustet til krig end USA’s planlægning antagerEn analyse af Irans asymmetriske krigsførelse viser, at landet med sit decentraliserede kommandosystem, kontrol over Hormuzstrædet og missil- og dronedominans er langt bedre forberedt på en eventuel landinvasion end USA’s militære strategi lægger op til. Denne strategi er understøttet af kinesisk satellitteknologi og har vist sig effektiv i praksis.

Read more »

Danskerne spilder tid og milliarder i køEn analyse fra Vejdirektoratet viser at danskerne spilder 350.000 timer dagligt i kø, hvilket koster samfundet 31 milliarder kroner. Implementeringen af roadpricing, som en løsning, møder tekniske udfordringer.

Read more »

Diverse Nyheder: Flugt fra Politiet, Tragedie i Ikast Håndbold og Lav Spilletid i SuperligaenEn samling af forskellige nyheder fra hele landet, der dækker alt fra politiets arbejde og sportsbegivenheder til tragiske ulykker og lokale præstationer. Nyhederne inkluderer en 15-årigs flugt fra politiet, dødsfaldet af et fremtrædende medlem af Ikast Håndbold, en analyse af den lave spilletid i Superligaen, en voldsepisode i Skive, en trafikulykke, en brandstiftelsessag og sportsrelaterede skader og sejre.

Read more »

Venstrefløjen i kunstigt åndedræt – en kritisk analyseDanmarks eneste røde dagblad

Read more »

Kong Charles’ potentielle utilfredshed under møde med Trump: Læbeafkodning afslører anspændt udvekslingNy analyse af læbebevægelser antyder, at Kong Charles udtrykte utilfredshed under mødet med Donald Trump i Det Hvide Hus. Samtalen bevægede sig hurtigt over i internationale forhold, hvor Trump udtrykte bekymring for udviklingen i Rusland.

Read more »

Hvorfor får Tobias Hamanns bog så meget omtale?En analyse af den store mediedækning af Tobias Hamanns bog 'Influenza', på trods af generel kritik af bogens kvalitet og relevans. Artiklen undersøger mediernes rolle i at fremme influencere og potentielt bidrage til 'shitstorms'.

Read more »