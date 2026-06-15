Farvel til ikoniske fliser i Jyllinge Svømmehal

Jyllinge Svømmehal gennemgår en tiltrængt renovering, hvilket betyder et vemodigt farvel til de gamle fliser, som siden 1974 har båret på personlige hilsner og tegninger fra lokale borgere. Halinspektør Claus Larsen har dokumenteret fliserne, og interessen fra lokalsamfundet har været overvældende. Minderne florerer, og fliserne vil blive savnet.

I Jyllinge Svømmehal er bassinerne tømt, og en tiltrængt renovering er nu i fuld gang. Men renoveringen betyder også et vemodigt farvel til de gamle fliser, der siden 1970'erne har prydet langs banerne i det lange bassin.

Tilbage i 1974 fik alle i Jyllinge mulighed for at donere et valgfrit beløb til velgørenhed og til gengæld få en flise, som de kunne udsmykke med hilsner og kruseduller. Halinspektør Claus Larsen fortæller, at fliserne er ikoniske for byen, og derfor sørgede han for at tage billeder, inden de blev revet ned. Billederne lagde han op på kommunens hjemmeside og opdagede hurtigt, at han langt fra var den eneste, der ønskede at forevige minderne.

Han oplevede pludselig, at det strømmede ind med beskeder fra lokale, der var interesserede i at få billederne. Der er overraskende mange, der skriver på Facebook, SMS og mail, at de gerne vil have fat i billeder af lige præcis den flise, der betyder noget for dem, siger han. Med mere end 50 års historie er udsmykningen af svømmebassinet en del af fortællingen om byen, oplever Claus Larsen.

I et opslag på Facebook, hvor han fortæller om sin billedserie fra svømmehallen, deler lokale deres minder med fliserne. I kommentarsporet skriver en lokal blandt andet, at hun malede sin yndlingshest på en af fliserne i sin tid. En anden skriver, at vedkommende stadig bruger én bestemt flise som pejlemærke i bassinet: Når han ser den efter en vending, ved han, at han skal tage det første svømmetag.

Der er mange, der har minder fra, da man var barn og tegnede på fliserne. Nu hvor mange er flyttet tilbage til Jyllinge, er det bare gode minder fra barndommen eller noget at vise børnebørnene, siger Claus Larsen. Fliserne bærer på alt fra enkle hilsner som Sali skriver, at der er vrid i svømning, til mere detaljerede tegninger. Ken, Stine og Ida har allesammen malet et hus - måske deres eget?

Det vides ikke, om Anette og Henrik er navnene på fiskene eller dem, der har tegnet dem. Hver flise er et unikt kunstværk, der fortæller en historie om de mennesker, der har besøgt svømmehallen gennem årtier. Renoveringen er nødvendig for at opdatere faciliteterne, men tabet af disse historiske fliser mærkes tydeligt i lokalsamfundet. Mange har udtrykt savn og taknemmelighed over, at Claus Larsen dokumenterede fliserne, inden de forsvandt.

Billederne er nu tilgængelige for alle, der ønsker at genopleve barndomsminder eller blot beundre den kreativitet, der blev udfoldet for over 50 år siden. Selvom renoveringen markerer en ny æra for Jyllinge Svømmehal, vil fliserne og de minder, de repræsenterer, forblive en vigtig del af byens historie. Claus Larsen håber, at kommunen på en eller anden måde vil kunne inkorporere flisernes ånd i den nye svømmehal, måske ved at lade nye generationer bidrage med deres egne kunstværker.

Indtil da lever fliserne videre på billeder og i erindringen hos alle, der nogensinde har svømmet i det lange bassin og set de farverige, personlige hilsner på fliserne. Renoveringen er et farvel, men også en påmindelse om, hvor meget et lokalt svømmebassin kan betyde for et samfund, og hvordan selv små detaljer som fliser kan skabe dybe forbindelser på tværs af generationer





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Jyllinge Svømmehal Renovering Fliser Minder Lokalhistorie

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