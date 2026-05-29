Fars rygestop for 20 år siden reddede hans liv efter blodprop

Emma Wittendorff Jørgensens far overlevede en blodprop takket være, at han stoppede med at ryge for 20 år efter et ultimatum fra sin kone.

Emma Wittendorff Jørgensen fik for få dage siden et opkald, der ændrede hendes liv. Hendes lillebror ringede og fortalte, at deres 55-årige far var blevet fløjet med helikopter fra Thisted til Aalborg Universitetshospital.

Han havde trykken for brystet og høj hvilepuls, og lægerne frygtede det værste. Emma kørte straks mod sin søster i Aarhus, og sammen satte de kurs mod hospitalet i Aalborg. Undervejs ringede hun til sin bonusmor, som græd i telefonen. Det gjorde Emma endnu mere nervøs.

Hun vidste, at farens tilstand var alvorlig, men håbede på det bedste. På hospitalet viste undersøgelserne, at Emma far havde haft en blodprop i hjertet og en forsnævring i kranspulsåren. Lægerne forklarede, at han var heldig, fordi han havde stoppet med at ryge for 20 år siden. Hvis han stadig havde røget, ville forsnævringen have været så alvorlig, at han ikke kunne have overlevet.

Emma far fortalte, at det var hans kones ultimatum, der fik ham til at stoppe. Da Emmas lillebror blev født med astmatisk bronkitis, sagde bonusmoren: Enten stopper du med at ryge, eller også ryger du udenfor. Det var starten på et rygestop, der viste sig at redde hans liv. Emma understreger, at det aldrig er for sent at stoppe med at ryge.

Hendes far havde røget i næsten 20 år, men kroppen husker de gode valg, selv mange år senere. Lægerne fortalte ham, at ikke særligt mange rygere overlever en blodprop, men hans beslutning for 20 år siden havde forbedret hans chancer markant. Emma bor i dag i Randers og arbejder som selvstændig fotograf og handicaphjælper, men hun voksede op i Skyum i Thy, hvor hendes far stadig bor.

Hun håber, at hendes fars historie kan inspirere andre til at stoppe med at ryge. Det er vigtigt at droppe undskyldningen om, at man har røget for længe til, at det kan betale sig at stoppe. Hver eneste cigaretfri dag gør en forskel, og som Emmas far oplevede, kan det være forskellen på liv og død. Familien er nu lettet og taknemmelig for, at han er i bedring, og de ser frem til at få ham hjem igen.

Emma håber, at andre kan lære af hans historie og tage skridtet mod et sundere liv





