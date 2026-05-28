Faren til det ufødte barn taler ud om drabet på Louise Borglit

Faren til det ufødte barn, Morten, taler ud om drabet på sin kæreste, Louise Borglit, som blev fundet dræbt i Elverparken i Herlev i november 2016. Han har skrevet en bog om sagen, som giver en unik indsigt i sagen og de mennesker, der blev påvirket af det.

Louise Borglit var højgravid og kun få uger fra termin da hun blev dræbt. Sagen stod i årevis hen som uopklaret og kastede lange skygger over både familien og de personer, der stod hende nær. Morten fortæller om tiden før drabet og det komplicerede forhold mellem ham og Louise Borglit. De to havde kendt hinanden i omkring et år og havde haft et kort, intenst forhold uden at være kærester.

Ifølge Morten kom graviditeten som et chok, fordi Louise Borglit tidligere havde fortalt ham, at hun ikke kunne blive gravid af medicinske årsager. Morten fortæller i bogen, at han ikke ønskede barnet og flere gange forsøgte at overtale Louise Borglit til at få en abort. Han havde allerede to små børn fra et tidligere forhold og følte ikke, at han kunne overskue endnu et barn.

Da Louise Borglit blev dræbt med 11 knivstik i Elverparken den 4. november 2016, rettede politiet hurtigt fokus mod personer i hendes omgangskreds. Allerede morgenen efter drabet blev Morten kontaktet af efterforskere fra Københavns Vestegns Politi og bedt om at møde op til afhøring. Han kunne forklare, at han aftenen før havde været ude at spise på Vesterbro og senere deltaget i en privatfest på Amager i forbindelse med J-dag.

Alligevel blev han i en længere periode betragtet som en mulig mistænkt på grund af sin relation til Louise Borglit og deres uenigheder om graviditeten. Først efter omkring et halvt år fik han besked om, at han ikke længere var mistænkt i sagen. Drabet på Louise Borglit forblev længe uopklaret, men efter flere års efterforskning lykkedes det politiet at finde frem til gerningsmanden.

Morten har nu skrevet en bog om sin tid med Louise Borglit og drabet på hende, som giver en unik indsigt i sagen og de mennesker, der blev påvirket af det





