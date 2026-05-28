Far til ufødte barn fortæller i ny bog om myrdet ekskæreste

Morten, far til det ufødte barn Louise Borglit drukne i 2016, deler nu sin historie. I ny bog beskriver han deres forhold, abortsprocessen og politiets afterforskning, der fandt gerningsmanden efter årtusindet.

I en ny bog fortæller Morten, far til det ufødte barn, om den tragiske drabssag hvor hans eks-kæreste Louise Borglit blev myrdet i 2016. Louise var i 35. graviditetsuge da hun blev knivmyrdet i Elverparken i Herlev, og hendes ufødte barn, kaldet Lille P, kom aldrig til verden.

Morten, som ønskede, at Louise skulle have foretaget abort, blev udsat for politijagten efter drabet. I bogen 'Drabet i parken - En fortælling om svigt' beskriver han deres møde, kort datingforhold og konflikten om graviditeten. Efter drabet blev Morten vakt af politiet for at blive afhørt, da han var en nær relation til Louise. Han måtte afgive DNA-prøver og lade sine betalingsoplysninger undersøge.

Først efter et halvt år blev han frikendt som mistænkt. Sagen var uopklaret i lang tid, inden det efter års forsinkelse lykkedes at finde gerningsmanden Alexander Toro Møllmann, som fik livstids fængsel. Den usædvanlige efterforskning inkluderede brug af en hemmelig PET-agent med lytteudstyr i fængslet





