Far fløj til Madrid for at se søn møde verdensetteren

En dansk far tog på en spontan rejse til Madrid for at støtte sin søn, Elmer Møller, i hans kamp mod Jannik Sinner i Masters 1000-turneringen. Historien handler om familiær støtte, sportslige præstationer og en ung tennissplayers udvikling.

En dansk far oplevede en følelsesmæssig rutsjebane og en hurtig flyvetur til Madrid for at støtte sin søn, den lovende tennisspiller Elmer Møller , i hans kamp mod verdens nummer et, Jannik Sinner , i Masters 1000 -turneringen.

Jesper Bak, Elmers far, beskriver en spontan beslutning om at købe flybilletter, da muligheden for at se sin søn i tredje runde mod Sinner pludselig opstod. Det var en oplevelse, han ikke ville gå glip af, da det ikke er hverdagskost at se sit barn konkurrere på den største scene mod den bedste i verden, mens hele verden følger med. Rejsen til Madrid var kort, men intens. Familien fløj afsted søndag morgen og vendte hjem igen i går aftes.

Jesper Bak indrømmer, at nervøsiteten meldte sig allerede ved ankomsten til det enorme tennisanlæg i den spanske hovedstad. Han beskriver en knude i maven og en overvældende følelse af stedets størrelse og betydning. Trods nervøsiteten var han utroligt stolt af sin søn, der formåede at håndtere presset og præstere på et højt niveau, selv mod en så formidabel modstander som Jannik Sinner. Han fremhæver, at Elmers styrker var tydelige, og at han formåede at implementere dem effektivt i kampen.

Udover Elmers tenniskundskaber, værdsætter Jesper Bak også hans personlighed og den positive opfattelse, folk har af ham. Han understreger, at det er vigtigt for ham som far, at hans søn ikke kun er en dygtig tennisspiller, men også en god person. Elmer Møller er normalt kendt som en rolig og tilbageholdende spiller på banen. Men i Madrid-turneringen viste han en ny side af sig selv, en mere udadvendt og følelsesladet version, der imponerede både tilskuere og sin far.

Jesper Bak forklarer, at Elmer er i gang med at vokse ind i en rolle, hvor han tør vise mere af sig selv og udtrykke sine følelser på banen. Han ser det som et tegn på Elmers udvikling og selvtillid. Selvom kampen mod Sinner endte med et nederlag på 2-6, 3-6, er Jesper Bak fyldt med stolthed over sin søns præstation og hans evne til at udvikle sig både som tennisspiller og som person.

Han ser frem til at følge Elmers videre karriere og er sikker på, at han har potentialet til at nå store højder inden for tennissporten. Denne oplevelse i Madrid har været en bekræftelse på Elmers talent og en uforglemmelig begivenhed for hele familien





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Timm Vladimirs far var alkoholiker: Frygt for at gentage mønsterTimm Vladimir fortæller åbent om sin opvækst med en alkoholiseret far og den frygt, det skabte for selv at blive forælder. Han beskriver en barndom præget af usikkerhed og bekymring, men understreger også det tætte bånd til sin søn i dag.

Read more »

Dansk skattefortolkning truer grønne energiprojekter i udlandetDanske energiudviklere frygter store skattekrav fra Skattestyrelsen for havvindprojekter i udlandet, hvilket kan koste Danmark sin førerposition inden for grøn energi. Ørsted står over for skattekrav på over 25 mia. kr. og andre selskaber som A.P. Møller Holding og European Energy er også berørt.

Read more »

Kong Frederik har været i Grønland med Siriuspatruljen- Jeg får aldrig nok af Grønland, lyder det fra kong Frederik, der netop er vendt hjem fra en tur med slædepatruljen Sirius i Grønland.

Read more »

Efter to års kamp: Sidse Colstrup Hindhede får endelig sin AID-pumpe og får livet tilbageSidse Colstrup Hindhede fra Holstebro har kæmpet i over to år for at få en AID-pumpe til at hjælpe med at regulere hendes blodsukker. Endelig lykkedes det hende at få en pumpe, hvilket hun beskriver som at have fået livet tilbage. Vejen dertil har imidlertid været hård, og hun udtrykker stor frustration over, at der ikke er mere lighed i behandlingen af diabetespatienter i Danmark.

Read more »

Fængselsstraf for far der sendte døtre på genopdragelsesrejse til SomaliaEn 57-årig mand er idømt tre års fængsel for at sende sine tre døtre på en genopdragelsesrejse til Somalia. Retten lagde vægt på grovheden, varigheden og de negative konsekvenser for døtrene.

Read more »

Tusindvis af danskere får penge tilbage i skat – tjek din NemKonto nuSkattestyrelsen udbetaler i dag penge tilbage til fire millioner danskere. Læs her, hvad du skal være opmærksom på, og hvorfor 800.000 skal betale restskat.

Read more »