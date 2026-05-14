Familien Samuelsson Laursen fra Skive drager på en jordomrejse i deres 50 fods sejlbåd, som forventes at tage tre år. De har allerede boet på båden i Skive Havn i flere år og har solgt deres hus i Fly. Familien består af Simon Samuelsson Laursen, Marianne, Magnus, Fria og Astrid. Simon er kaptajnen på båden, mens Marianne hjælper med børnene. De har trænet og gennemgået alle procedurer til hudløshed. Familien har planlagt rejsen de sidste tre år og har lavet en benhård økonomisk prioritering for at kunne tage afsted. De planlægger at fortælle om deres rejse på Instagram. Rejserne starter torsdag fra Skive Havn.

