Familien Espersen oplever Giro d'Italia

Familien Espersen fra Holstebro var i Italien for at opleve Giro d'Italia. De var i tvivl om, at Jonas Vingegaard ville vinde dagens etape, men det var en fantastisk oplevelse for dem. Jonas Vingegaard susede forbi dem med kurs mod målstregen, og det var et kæmpe øjeblik for Jørgen Espersen, der fyldte 70 år for en måneds tid siden. Familien Espersen er klar til at følge Jonas Vingegaard i morgen, hvor der venter en flad etape fra Voghera til Milano. De forventer en anden oplevelse end i dag, hvor der var bjerge. Familien Espersen er begejstrede for at se rytterne flere gange.

Jonas Vingegaard på 33 sekunder fra førertrøjenFjordknejter fejrer 30-års jubilæum med luftgevær og gyllekar. Jonas Vingegaard er på 33 sekunder fra førertrøjen efter 12. etape i Giro d'Italia.

Familien Espersen har et stort kirkeligt øjeblik med Jonas Vingegaard på Giro d'ItaliaTuren fra Holstebro til Pila i det nordlige Italien blev for familien Espersen til at vise Jonas Vingegaard i sin lyserøde trøje og overlade ham med en etape til Giro d'Italia. Jørgen Espersen fyldte 70 år for en måned siden og modtog en gave fra sine to sønner for denne begivenhed.

Jonas Vingegaard vinder tre etape-sejre i Giro d'Italia og møder hård modstand på sprintenJonas Vingegaard har sikret sig endnu en etape-sejr i Giro d'Italia, hvor han vinder den lyserøde førertrøje. Brian Nygaard, cykelekspert, mener, at der er småt til småt lagt til ende i Giroen, mens øjnene nu er rettet mod Tour de France.

Jonas Vingegaard vinder Giro d'Italias anden etape, men bil-%C3%A9virring og skureklædte:Bjarne Riis, Vingegaard holdkammerater og borgere i Midtjysk Brand & Redning er nogle af detaljerne i den her tale.

