Familie splittet: Michael Jacksons slægtninge tager afstand fra ny film

Flere medlemmer af Michael Jacksons familie kritiserer den kommende 'Michael'-film og anklager den for at være unøjagtig og undgå at adressere de alvorlige pædofilianklager mod popikonet. Splittelsen i familien er tydelig, med Paris Jackson, Janet Jackson og Randy Jackson, der tager afstand, mens andre støtter projektet.

Flere medlemmer af Michael Jackson s familie udtrykker offentligt deres utilfredshed og afstandtagen fra den kommende biografi 'Michael', der skildrer popikonets liv. Filmen, produceret af Graham King, kendt for 'Bohemian Rhapsody', har fra starten været omgærdet af kontroverser, primært på grund af spørgsmålet om, hvorvidt den ville adressere de alvorlige anklager om pædofili, der fulgte Michael Jackson gennem store dele af hans karriere.

Nu viser det sig, at uenighederne ikke kun er eksterne, men også har skabt splid internt i Jackson-familien. Paris Jackson, Michael Jacksons datter, har været den mest direkte i sin kritik og har offentligt kaldt filmen for 'fuld af løgne' på sociale medier. Hun forklarer, at hun i første omgang blev præsenteret for et manuskriptudkast og gav feedback på elementer, hun fandt uærlige eller uacceptable.

Da hendes input ikke blev imødekommet, distancerede hun sig fuldstændigt fra projektet og opfordrer til, at man ikke tillægger hende nogen form for medvirken. Hendes bror, Prince Michael Jackson, er dog krediteret som executive producer, hvilket yderligere understreger den splittede holdning inden for familien. Janet Jackson, Michael Jacksons søster, har valgt ikke at deltage i filmen, og LaToya Jackson, en anden søster, har udtalt, at hun respekterer Janets beslutning.

Randy Jackson, en lillebror, er heller ikke krediteret som executive producer og menes at dele Janets synspunkter. Forholdet mellem Randy og Jermaine Jackson, der er en af de søskende, der støtter filmen, beskrives som anstrengt. Udover den familiære splittelse er filmen også blevet kritiseret for at undgå at behandle de gentagne pædofilianklager mod Michael Jackson.

Ifølge kilder tæt på produktionen var der oprindeligt planer om at inkludere en reference til de første anklager i starten af 1990'erne, men dette blev tilsidesat af juridiske årsager. Advokater, der repræsenterer Michael Jacksons bo, frygtede, at en sådan skildring ville bryde en klausul i et forlig med en af popstjernens anklagere, der forbyder enhver fremstilling eller omtale af ham i forbindelse med anklagerne.

Denne beslutning har vakt yderligere harme blandt kritikere, der mener, at filmen forsøger at hvidvaske Michael Jacksons omdømme og ignorere de alvorlige påstande, der har fulgt ham. Filmen er altså ikke blot en biografi, men også et eksempel på, hvordan juridiske og familiære interesser kan kollidere og påvirke skildringen af en kompleks og kontroversiel personlighed.

Jaafar Jackson, Michael Jacksons nevø, debuterer som skuespiller i rollen som sin onkel, og fem ud af otte søskende er involveret som executive producere, hvilket understreger den interne splittelse





