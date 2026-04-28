Familie og frivillige i usikkerhed efter forsvinden af 14-årige Mille i Holbæk

Den 14-årige Mille blev sidst set den 23. april i Holbæk, og familien og myndighederne arbejder intenst på at finde hende. Missing People opfordrer borgerne til at hjælpe med oplysninger, mens organisationen understreger vigtigheden af at undgå spekulationer offentligt.

Usikkerheden breder sig, og håbet om hurtig afklaring fylder hos både familie og frivillige. Situationen har fået organisationen Missing People til at gå offentligt ud med en opfordring til hjælp fra borgerne.

Den 14-årige Mille blev sidst set torsdag eftermiddag den 23. april i Holbæk. Ifølge oplysninger befandt hun sig i gågaden i tidsrummet mellem cirka klokken 15.45 og 16.30, og siden da har man ikke haft kontakt med hende. Familien og de involverede myndigheder arbejder intenst på at finde hende og få klarhed over hendes færden. Mille beskrives som cirka 165 centimeter høj og spinkel af bygning med en vægt omkring 50 kilo.

Hun har langt hår, der er rødt i toppen og mørkere i bunden, hvilket gør hende forholdsvis genkendelig. Kombinationen af hendes udseende og påklædning kan være afgørende for, at nogen lægger mærke til hende og kan bidrage med oplysninger. Missing People opfordrer alle, der måtte have set Mille eller har relevante informationer, til straks at kontakte politiet på telefon 114. Organisationen understreger samtidig, at mange naturligt danner sig teorier i sådanne sager.

Af hensyn til de pårørende opfordres det dog til, at eventuelle formodninger eller observationer deles direkte med Missing People via private henvendelser frem for offentlige opslag.

Situationen har fået organisationen Missing People til at gå offentligt ud med en opfordring til hjælp fra borgerne. Den 14-årige Mille blev sidst set torsdag eftermiddag den 23. april i Holbæk. Ifølge oplysninger befandt hun sig i gågaden i tidsrummet mellem cirka klokken 15.45 og 16.30, og siden da har man ikke haft kontakt med hende. Familien og de involverede myndigheder arbejder intenst på at finde hende og få klarhed over hendes færden.

Mille beskrives som cirka 165 centimeter høj og spinkel af bygning med en vægt omkring 50 kilo. Hun har langt hår, der er rødt i toppen og mørkere i bunden, hvilket gør hende forholdsvis genkendelig. Kombinationen af hendes udseende og påklædning kan være afgørende for, at nogen lægger mærke til hende og kan bidrage med oplysninger. Missing People opfordrer alle, der måtte have set Mille eller har relevante informationer, til straks at kontakte politiet på telefon 114.

Organisationen understreger samtidig, at mange naturligt danner sig teorier i sådanne sager. Af hensyn til de pårørende opfordres det dog til, at eventuelle formodninger eller observationer deles direkte med Missing People via private henvendelser frem for offentlige opslag. Klik for at vise eksternt indhold fra Du accepterer hermed at vise eksternt tredjepartsindhold. Persondata kan blive sendt til udbyderen af indholdet og andre tredjepartstjenester.

Den 14-årige Mille blev sidst set torsdag eftermiddag den 23. april i Holbæk. Ifølge oplysninger befandt hun sig i gågaden i tidsrummet mellem cirka klokken 15.45 og 16.30, og siden da har man ikke haft kontakt med hende.

Familien og de involverede myndigheder arbejder intenst på at finde hende og få klarhed over hendes færden. Mille beskrives som cirka 165 centimeter høj og spinkel af bygning med en vægt omkring 50 kilo. Hun har langt hår, der er rødt i toppen og mørkere i bunden, hvilket gør hende forholdsvis genkendelig. Kombinationen af hendes udseende og påklædning kan være afgørende for, at nogen lægger mærke til hende og kan bidrage med oplysninger.

Missing People opfordrer alle, der måtte have set Mille eller har relevante informationer, til straks at kontakte politiet på telefon 114. Organisationen understreger samtidig, at mange naturligt danner sig teorier i sådanne sager. Af hensyn til de pårørende opfordres det dog til, at eventuelle formodninger eller observationer deles direkte med Missing People via private henvendelser frem for offentlige opslag. Klik for at vise eksternt indhold fra Du accepterer hermed at vise eksternt tredjepartsindhold. Persondata kan blive sendt til udbyderen af indholdet og andre tredjepartstjenester





